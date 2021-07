Foss tror han kan matche sykkelstjernene: – Det høres litt rart ut å si

Foss har et resultatmål om å bli blant de fem beste i onsdagens temporitt. Samtidig ramser han opp Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Primoz Roglic, Rohan Dennis, Filippo Ganna og Richie Porte som favoritter.

– Det høres rart ut å si at man skal matche de gutta der, såpass jordnær skal jeg være. Men jeg føler at hvis jeg får ut noe lignende som det jeg fikk ut i Giroen og i NM, skal de andre også trå ganske fort for å være med, sier Foss til NTB.

– Jeg har tatt noen steg på temposykkelen nå. At jeg skal klare å matche alle de gutta på en god dag, er ikke sikkert, men det er heller ingen garanti for at alle de har en god dag. Så er jeg heldig med dagen, kan jeg godt matche dem, slår Foss fast.

Tror løypa passer

Foss ble nest beste nordmann på en 61.-plass i landeveisrittet. Da slet han seg gjennom en hard sykkelløype i varmen uten å noen gang være med i tetkampen. Tempoløypa tror han skal passe bra.

– Det er en veldig av og på-bakke og løype, det er mange jobbepartier. Det er en ganske komplett tempoløype, og for min del passer den ganske bra, sier Foss.

Flere av konkurrentene har vært gjennom et knallhardt Tour de France før de kom til OL. Foss har ikke Tour de France i beina, men sparte ikke krefter på fellesstarten.

Vingrom-gutten sier det blir spennende å se hvem som har mest krefter i beina når temporittet skal avgjøres.

– De aller største favorittene kjørte fellesstarten også, og sto av halvveis. Så det er nok en del der som ikke hadde den påkjenningen på lørdag, men for min del er det den beste oppladningen, sier Foss.

Foss har to mål

Han sier han har to mål. Resultatmålet er som nevnt topp fem, men Foss har også et prosessmål om at han skal forberede seg og gjennomføre så godt han kan ut fra det.

– Da skal jeg være fornøyd. Hvis man har gått så langt ned i kjelleren og gjennomført på en god måte, så får man ikke gjort så mye mer. Men jeg håper å kjempe om en topp fem-plassering, og tror absolutt det skal være realistisk, sier Foss.

Foss imponerte sykkelmiljøet med sine prestasjoner i Giro d'Italia, der han tok en kruttsterk niendeplass i sammendraget. Det var også da han hadde lagt inn formtoppen, ikke til OL.

– Formen er fortsatt god, men de forberedelsene jeg hadde gjort inn mot Giroen var nok litt bedre. Det er ikke noe å legge skjul på at fra lagets side var det prioritet, sier Foss, som sykler for Jumbo-Visma.

Ikke formtopp i OL

Han sier at hvis han hadde fått lagt formtoppen inn mot OL, kan det hende han hadde sagt at målet var medalje.

– Jeg kan helt sikkert være i stand til å ta medalje nå også, men jeg føler at topp fem er mer realistisk, sier Foss.

En ting han ikke får gjort noe med er varmen i Tokyo. Foss sier at han håper det blir så kaldt som mulig, men tror ikke det blir under 25 grader. Rittet starter klokken 14 Tokyo-tid.

– Pulsen er 15-20 slag høyere enn normalt, og man blir uvel og svimmel i perioder. Så det er en ekstra belastning. Jeg tror vi fra Norge vil slite mer med det enn folk fra sørligere strøk, sier Foss.

Men det er ikke noe han går og tenker for mye på i OL-byen.

– Jeg sjekker bare værmeldingen ved å åpne gardinen på morgenen, sier han.

