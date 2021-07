Britisk OL-gull i terrengsykling etter tidlig van der Poel-fall – Hægstad på 24.-plass

26-årige van der Poel falt stygt i en nedoverbakke etter å ha hoppet over en stein. Etter å ha vridd seg i smerter kom nederlenderen seg opp på sykkelen igjen, men lå på sisteplass over ett minutt bak lederen.

Etter å ha kjempet mot smertene måtte han til slutt gi seg etter fem av sju runder.

Den nederlandske sykkelstjernen, som kjørte med gul trøye tidlig i sommerens Tour de France, brøt det tradisjonsrike landeveisrittet etter åtte etapper for å satse på OL.

Med van der Poel ute av gullkampen tok sveitserne Mathias Flückiger og Nino Schurter føringen, men det britiske medaljehåpet Tom Pidcock hang godt med og tok kommandoen etter hvert.

Den 21 år gamle briten kunne sykle over mållinjen og juble for OL-gull til slutt. Flückiger vant sølv, mens spanske David Valero tok bronsen.

– Det føles uvirkelig. Det er ganske sykt at jeg ble en OL-utøver, og jeg prøvde å fortelle meg selv før løpet at det var spesielt bare å være her, sa Pidcock til Eurosport etter seieren.

Hægstad fra Fiskum var også med, men var aldri i nærheten av topp ti. Han endte til slutt på 24.-plass, seks minutter bak vinneren.

