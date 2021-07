Sensasjonelt østerriksk gull da sølvvinner jublet for gull – de norske langt bak

Den østerrikske amatøren var med i et tidlig brudd på tre ryttere. Da de to andre ble innhentet, virket det som alle i feltet trodde at faren var over, og det ble ikke kjørt hardt. Annemiek van Vleuten hevet armene i triumf da hun krysset mål 1.15 minutt etter Kiesenhofer, i den tro at hun var OL-mester.

– Jeg visste det ikke. Jeg tok feil, sa en tydelig forfjamset van Vleuten da hun fikk beskjed om at Kiesenhofer allerede var i mål.

Østerrikeren vant et overlegent og sensasjonelt OL-gull. I mål var hun helt utmattet og lå og hev etter pusten, vel vitende om at hun hadde tatt en sjokkerende gullmedalje.

30-åringen prøvde seg som proff i 2017, men sluttet samme år. – Proffidrett er for stressende fysisk og psykisk. Jeg vil heller være hobbyutøver, sa hun.

Hun tok to års pause fra syklingen før hun gjorde comeback i 2019. Før søndag hadde hun bare nasjonale seire å vise til. Hun er egentlig tempospesialist, men satset på fellesstart fordi Østerrike ikke har kvoteplass i tempo i OL.

Søndag tok hun Østerrikes første sykkelmedalje siden Adolf Schmal vant tre stykker – ett gull og to bronse – under sommer-OL i Aten i 1896. Gullet var også Østerrikes første i sommer-OL siden 2004.

Trodde hun vant

Omer Shapira fra Israel og Anna Plichta fra Polen var i det tidlige bruddet med Kiesenhofer. De fleste regnet med at det ikke ville bli mer enn et «TV-brudd», og det gikk feltet hus forbi at østerrikeren aldri ble innhentet.

– Da vi tok igjen Plichta og Shapira, trodde jeg vi kjempet om gull, sa Anna van Breggen etter målgang.

Det sterke nederlandske laget gjorde ikke noe for å sette tempo, og da van Vleuten rykket fra tetklyngen på slutten trodde hun at det var gullrykket. Hun strakte armene i været og jublet da hun krysset mål.

Hun var ikke alene om å tro det.

– Den beste vant i dag. Annemiek var tydelig den sterkeste i feltet, så all ære til henne, sa britiske Lizzie Deignan til BBC rett etter å ha kommet inn til 11.-plass.

Langt bak

I motsetning til proffritt som Tour de France er det ikke lov til å benytte radiokommunikasjon under OL-rittet, men likevel får rytterne i feltet normalt sekundering underveis. Det er uklart hvorfor det aldri ble kommunisert til rytterne at Kiesenhofer fortsatt var i brudd.

Rytternes uvitenhet om hvem som egentlig vant viste seg blant annet ved at nesten ingen gratulerte Kiesenhofer. Danske Cecilie Uttrup Ludwig var en av de få som gjorde det.

Begge de norske ble hektet av feltet om lag seks mil før mål. Katrine Aalerud slet seg i mål til 37.-plass vel sju minutter etter vinneren, mens Stine Borgli brøt.

Søndag var det Richard Carapaz som stakk av fra resten av storkanonene og kunne juble for gull i mennenes landeveisritt i OL.

