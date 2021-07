Glenn Solberg har ansvaret for Sverige. Svenskene lå under 29-31, men tre mål uten Bahrain-svar ga 32-31-ledelse med 52 sekunder igjen å spille. Bahrain misbrukte så et straffekast i siste sekund.

Bahrain ledet 18-16 ved pause etter at målene haglet inn i den første omgangen.

Sverige tok VM-sølv i januar etter finaletap mot Danmark.

Danmark, Portugal, Egypt og Japan er i B-puljen i OL sammen med svenskene og Bahrain.

