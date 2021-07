Naomi Osaka om å tenne OL-ilden: – Den største ære jeg noen gang vil få

– Utvilsomt det største jeg har oppnådd i idretten, og den største ære jeg noen gang vil få i livet mitt, skrev Osaka på Instagram etter å ha stått for høydepunktet under fredagens åpningsseremoni.

– Jeg har ikke ord som kan beskrive følelsene mine akkurat nå, men jeg vet iallfall at jeg er fylt av takknemlighet.

Hun var egentlig oppsatt i åpningskampen på centrecourten lørdag. Da kampen mot kinesiske Zheng Saisai ble flyttet til søndag, begynte ryktene å løpe om at Osaka skulle tenne ilden. Det viste seg å stemme.

Verdenstoeren er tilbake på tennisbanen etter at hun trakk seg fra Roland-Garros og sto over Wimbledon. Hun har vært åpen om psykiske problemer og et angstfylt forhold til pressekonferanser.

Osaka ble født i Japan, men familien flyttet til USA da hun var tre år gammel, og hun har vokst opp der. Likevel har hun valgt å representere Japan. Hennes mor er japansk, faren fra Haiti.

– Det viktigste ved valget var å sende et budskap om mangfold og inkludering, sa åpningsseremoniens produsent Takayuki Hioki.

– Vi valgte henne fordi hun er en stor idrettsutøver og har stått bak flere viktige budskap. Vi syntes hun var den beste til å tenne ilden. Hele organisasjonskomiteen sto bak avgjørelsen.

