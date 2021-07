Blummenfelt før nattens OL-triathlon: – Svart dag uten medalje

For å unngå den verste varmen starter konkurransen allerede klokka 06.30 lokal tid. Da venter 1,5 kilometer svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping.

– Det går greit. Vi har hatt mange morgenøkter tidligere, og tillegg har vi snudd døgnet. Vi har stått opp 04 og lagt oss mellom 20 og 21. Vi sto opp klokka fire for å rekke treningen i dag. Dette er ingen big deal. Dette har vi planlagt ganske lenge, sier Blummenfelt til NTB.

Sammen med Lotte Miller, Gustav Iden og Kasper Stornes stilte han til presstreff i deltakerlandsbyen i Tokyos stekende varme lørdag ettermiddag.

Varmen her bokstavelig talt vært et hett tema i lang tid.

– Vi fokuserte på det i den siste uken av det fire uker lange høydeoppholdet i Frankrike, og vi gjorde det samme under precampen i Miysaki. Vi var der i en uke før vi ankom Tokyo.

Under precampen, et par timer med fly unna Tokyo, var de i lag med de japanske utøverne.

– Vi har samarbeidet godt med dem, i stedet for sterk varme som her regnet det i en hel uke. Japanerne fikset et varmekammer som vi fikk bruke, så det fungerte godt som en backupplan, sier 27-åringen fra Bergen.

Favoritt

O2-maskinen Blummenfelt stiller på startstrek som en av de aller største favorittene. Han vant sesongens to første konkurranser i verdensserien i Yokohama og Lisboa, før det ble 7.-plass i Arzachena på Sardinia 29. mai og 6.-plass i Leeds uken etter.

– Jeg er klar. Det blir en treningsdag søndag, og så smeller det mandag. Det er deilig å føle seg sikker på løypa, formen og det jeg har prestert tidligere i år.

I OL-testen i Tokyo for to år siden gikk det ikke bra for ham. Da gikk det skeis i en sving på sykkelen, og han havnet i rekkverket og måtte bryte løpet.

Det skal ikke skje denne gangen.

– Det gjelder å gjøre kloke valg på konkurransedagen. Jeg tror at det blir en par mann som vil forsøke å strekke feltet på svømmingen, men jeg tror at det blir en samlet første gruppe til løpingen. Alistair Brownlee klarte ikke å kvalifisere seg, og da blir det færre hestekrefter i front. Det er flere som er gode i svømming og sykling som mangler. Jeg tror at det kommer til å samle seg, og det handler om å løpe raskest mulig på de siste 10.000 meterne.

Åpent

Blummenfelt mener at det ligger an til å bli den meste åpne OL-konkurransen på langt tid.

– Inn mot OL i London og Rio var det mer fastlagt. I London var det tre stykker som kunne havne på pallen, og alle tre gjorde det. I Rio var det litt flere med medaljesjanser, mens denne gangen er det 15-20 stykker som har muligheten til medalje og mellom fem og ti som kan vinne. Det er veldig åpent.

– Hva er målet?

– Drømmen er å vinne løpet, det er det jeg har trent for lenge. Det vil være greit med medalje, men det blir en svart dag om det ikke blir medalje.

– Hva sier du til at belgieren Jelle Geens ikke kan stille fordi han har testet på positivt på koronaviruset?

– Det er ekstremt kjipt. Det største marerittet som finnes er å føle seg frisk og i god form og ikke få lov til å delta i OL på grunn av en positiv test. Det er trist å miste en som kunne ha vært med å prege løpet.

