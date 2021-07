Toppidrettssjef Øvrebø forberedt på strengt Beijing-OL også

Øvrebø kom korrekt antrukket med munnbindet propert dandert rundt munnen da han satte seg ned bak mikrofonen for å snakke med pressen i deltakerlandsbyen torsdag kveld.

Han tror at smittevern vil stå sentralt under konkurranser i lang tid framover.

– Jeg er redd for at de tiltakene vi møter i dag, det er noe som vi også vil måtte møte i framtiden. Vi har fått klare tegn på at det kan bli «tight» i Beijing-OL også, som bare er noen måneder unna. Håpet er at vi slipper å løpe med munnbind i fitnessenteret når vi kommer til OL i Paris i 2024. Jeg håper at vi er kommet over den akutte perioden som har vart så lenge da, sa Øvrebø.

Til nå er det knyttet et hundretalls smittetilfeller til lekene i Tokyo, og mange av disse har blitt oppdaget av folk som har opphold i nettopp deltakerlandsbyen.

– Så langt ikke hatt noe som ligner på en positiv test i den norske troppen, er Øvrebøs kommentar til smittetallene.

Alvor

Det var en tilfreds toppidrettssjef som snakket med pressen. Han virket å ha tingene under kontroll, og det er han naturlig nok også programforpliktet til å si.

– Veldig mye er som forventet. Vi har forberedt oss veldig lenge og enda lenger enn vi hadde tenkt da vi var ferdig i Rio. Vi visste at det ville bli krevende med tidsforskjellen, og vi visste at det ville bli krevende med klimaet med den fuktige varmen som er.

Transport og tilgang til vaskeri er som alltid det som volder mest problemer for utøverne i starten av et OL.

– Hva er den største utfordringen?

– Jeg føler ikke at vi har noen store utfordringer akkurat nå. Det som plager meg litt er at det er noen utøvere som synes det er krevende med transporten. Jeg har fått noen rapporter om at enkelte har ventet på bussen lenge, og så har de ikke fått være med når den kom, sier Øvrebø til NTB.

Selv om verden er midt i en pandemi, poengterer Øvrebø at det er positivt at idretten kan møtes og vise fram sine verdier.

– Det er en fin ting at vi kan få lov til å fortsette med dette når det er krevende tider.

Takket

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er imponert over det Japan har fått til under svært røffe forhold.

– Vi vil takke vertsnasjonen Japan for at de har tatt på seg denne jobben i den krevende situasjonen vi er inne i. Det skal vi ikke kimse av og ikke ta for gitt. Vi vet jo selv hvor opptatt vi er av at smitten ikke skal komme til Norge, men Japan åpner faktisk dørene selv om de ikke står på vid vegg, men mer på gløtt. Vi skal følge opp dette på en god måte under et veldig godt smittevern.

