Russisk bueskytter besvimte i OL-varmen: 34 grader i skyggen i Tokyo

Laglederne i det russiske laget sier at Gombojeva kollapset kort tid etter at hun var ferdig med kvalifiseringsrundene fredag.

– Hun kunne ikke klare det, en hel dag i varmen, sier trener Stanislav Popov.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Vi har skutt i varme forhold før, men luftfuktigheten her er noe helt annet. Vi håper at hun er ok, sier Popov.

Det var 34 grader i skyggen og ikke tilløp til vind i Tokyo fredag ved 14-tiden, og det ble svært varmt i området der bueskytterne var i aksjon. Været har vært en snakkis før OL, og de høye temperaturene er blitt trukket fram som en utfordring.

Det har blant annet ført til at maratonkonkurransene er blitt flyttet nordover til Sapporo og skal avvikles tidlig på dagen for å slippe unna varmen.

Også de norske roerne fikk kjenne på sommervarmen fredag. Kjetil Borch sa etter sitt løp i singlesculler at kroppen kokte som bare det.

Værprognosene for Tokyo forteller om temperaturer på mellom 30 og 33 grader de ti neste dagene. Mandag og tirsdag kommer det også trolig inn skyer, lyn og torden.

[ «Dette er ikke olympiske leker, men en økonomisk, olympisk bergingsaksjon for å redde seg selv» ]