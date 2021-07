Lokale demonstranter krever OL-stopp mens åpningseremonien pågår

Demonstranter har samlet seg i Tokyo i et forsøk på å stoppe sommerlekene kort tid før OL-ilden tennes i den japanske hovedstaden fredag.

De sinte demonstrantene krever at lekene skal stoppes under slagord som «NOlympics» og «stopp Tokyo-OL». Det skal blant annet ha samlet seg en større gruppe utenfor rådhuset i Tokyo, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Det rapporteres også om høylytte protester utenfor olympiastadion i Tokyo. Protestene skal ha blitt hørt fra innsiden av stadion under de roligere øyeblikkene av åpningsseremonien.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er stadig høyere smittetall i Japan, og det råder en generell frykt for at OL kan bli en superspreder for koronaviruset.

Totalt er det 110 smittetilfeller som er bekreftet med direkte tilknytning til OL.

