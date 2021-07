Her ble Tufte historisk: – Den evnen hans er i verdensklasse

Magnus Konow (seiling), Harald Stenvaag (skyting) og Ole Einar Bjørndalen (skiskyting) har alle seks OL-deltakelser, og Tufte har med fredagens forsøksheat blitt alene i den eksklusive klubben.

Tufte debuterte i Atlanta-OL i 1996 med 8.-plass i en dobbeltfirer. To OL-gull i singlesculler og sølv og bronse i dobbeltsculler er til nå beholdningen i premieskapet hans når det kommer til OL-medaljer.

25 år senere prøver han på nytt med en dobbeltfirer i det som er de siste lekene for 45-åringen.

Det var ikke det som sto øverst i tankene på den rutinerte roeren etter at hans dobbeltfirer ikke fikk det helt til å stemme fredag, som aller helst ville snakke om hvordan båten hans skal ta seg til finale til søndag.

– Legende

Men toppidrettssjef Tore Øvrebø har nok av lovord om hortenseren.

– Han har vært veldig dedikert. Han har vunnet en del på veien. Han har en imponerende «stayerevne», motivasjon og energi for å stå i det så lenge, sier Øvrebø til NTB.

En av favorittene til å ta hjem OL-gullet i Tuftes klasse, er Nederland. Tone Wieten i Nederlands lag er glad for at Tufte fortsatt holder på.

– Jeg så opp til ham da jeg var yngre, spesielt da han vant løp i singlesculler. Det er ganske kult å konkurrere mot den legenden, sier han til NTB.

– I verdensklasse

Øvrebø peker på at Tufte ikke bare har vært en foregangsfigur i rosporten, men også bidratt til øvrig norsk idrett.

– Treningsmessig tar ikke Olaf en eneste snarvei. Han legger ned hardt arbeid og arbeidskrevende løsninger så treningsgrunnlaget er bra nok når han skal skru opp for å prestere. Den evnen hans er i verdensklasse, roser den tidligere roeren og nå toppidrettssjef.

– Han har utfordret vi som har vært så heldige å være idrettsledere i toppidretten i Norge ved å stille krav om at vi skal være like på tå hev og utviklingsorienterte som utøverne er. Han har bidratt for andre utøvere, men også bidratt til at ledelsen i norsk toppidrett har blitt utfordret til å utvikle seg, sier Øvrebø.

Sprangrytter Ian Millar fra Canada har rekorden alene med ti OL-deltakelser.

