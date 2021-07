Borchs kvartfinale i roing framskyndet til søndag

Værmeldingene for mandag tyder på at det ikke blir lagt til rette for roing, så derfor flyttes kvartfinalen 24 timer fram i tid. Det melder Eurosport.

Dermed får Borch en dag mindre oppladning til kvartfinalen enn planlagt.

Kvartfinalen for menn skal nå gå natt til søndag 25. juli, klokken 02.30 norsk tid.

Borch hadde ingen problemer med å gå videre til kvartfinale. 31-åringen, som var første nordmann i aksjon i OL, fikk en god start i sitt heat. Han ble aldri utfordret i kampen om å være en av de tre beste som gikk videre til kvartfinale. Nordmannen rodde seg opp i ledelse, dro ifra konkurrentene og tok en klar seier i heatet med tiden 6.54,46.

[ Kjetil Borch dominerte og tok seg enkelt til OL-kvartfinale i roing ]