Verdensrekord ble «døgnflue» for OL-klare Jenny (23): – Oppmerksomheten døde ut

Det olympiske skyteprogrammet starter med kvinnene i innledende runde på 10 meter luftrifle. Der stiller Norge med Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad.

For dem blir det en av tre finalesjanser i Tokyo. Om noen dager blir de også å se i blandet lagkonkurranse og 50 meter helmatch. For skyttere er sommerlekene størst av alt.

– Det er noe helt eget med OL. Selve konkurransene er ikke verre enn i andre mesterskap, men atmosfæren blir annerledes. Merkevaren gir et ekstra press, sier Stene til NTB.

[ Hvas og Tuxen blir historiske norske flaggbærere under Tokyo-OL: – Kjenner jeg gruer meg ]

Dagsnyhet

23-åringen har lagt ut på sin første OL-reise. Men allerede for to år siden skrev hun seg inn i norsk skytterhistorie ved å sette verdensrekord. Den kom med 1185 poeng i kvalifiseringen til en helmatchfinale i München.

Bragden skapte litt oppstuss, men rampelyset forsvant like fort som det kom.

– Det var litt overskrifter samme dag og dagen etter, men så døde oppmerksomheten ut. Rekorden ble en dagsnyhet.

– Synes du det er synd?

– Ja, for vi har en veldig flott idrett å vise fram. Det er noe eget ved den. Du kan ligge ved siden av en på 80 år og skyte mens du selv er ny. Du kan drive med det helt du stryker med på standplass, sier Stene med et smil.

[ Program OL i Tokyo, dag for dag. Her skal de norske i aksjon ]

I utvikling

Det norske riflelaget er i OL uten resultatpress. Henrik Larsen og Jon-Hermann Hegg tok i mai hvert sitt EM-gull i henholdsvis 50 meter liggende og 50 meter helmatch, men det forventes ikke medalje av dem i Tokyo.

Stene understreker at ingen på laget har tatt gull i et stevne der alle de store skytternasjonene er med.

– Vi er i utvikling og jobber mot å bli bedre og bedre. Alle kan sitte og håpe på å gjøre det bra, men store forventninger trenger vi ikke ha nå. I OL er vi helt ferske.

Samtidig er det norske potensialet skyhøyt. I NM har Stene skutt bedre (1188) enn sin egen verdensrekord i helmatch. Det gjorde også Duestad i fjor høst med 1190 poeng, og i tillegg skjøt hun over rekorden – uansett kjønn – i NM-finalen med 465,9.

Verdensrekorder kan kun settes i verdenscup og internasjonale mesterskap, men de norske har vist at nivået er oppnåelig.

– Hvis ting klaffer, kan jeg nå langt. Men jeg trenger tur på veien. Det er innmari små marginer i denne sporten, og det veldig mange som har trent for dette over lang tid. Jeg forventer at jeg ikke er den eneste som kommer til Tokyo i form, sier Duestad til NTB.

[ Verdensrekordholder og store stjerner – dette er Norges gullsjanser i OL ]

Vil nyte det

22-åringen fra Fon ser fram til en mesterskapshverdag som ikke bare består av skyttere. Hun vet det blir en «trøkket stillhet» og «mye press» på OL-standplassen, men skal gjøre alt for å omfavne opplevelsen.

– Målet mitt er å nyte det. Jeg har ikke lyst til å komme hjem derfra og angre på at jeg ikke koste meg mer.

Nivået blir høyere med verdenseliten på plass. Duestad avdramatiserer det hele.

– Vi møter fryktelige gode asiatere og amerikanere, men jobben er akkurat den samme. Det er samme blink, våpen og program. For min del er det en konkurranse om alt annet

[ Oslo-gutten Sofus gråt da OL-plassen var et faktum: – Det er veldig, veldig stort for meg ]