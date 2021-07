Mexico med pangstart på OL-fotballen – Spania skuffet

Det sto 0-0 til pause i åpningskampen i gruppe A, men det skulle vise seg at mexicanerne da hadde mye udetonert krutt på lager.

Ernesto Vega scoret før to minutter av annen omgang var spilt, og åtte minutter senere doblet Francisco Cordova ledelsen.

Veteranen André-Pierre Gignac reduserte senere for Frankrike på et straffespark, men sene scoringer av Uriel Antuna og Eduardo Aguirre trygget seieren for Mexico.

I gruppe B fikk New Zealand en god start med 1-0-seier over Sør-Korea etter mål av Burnleys Chris Wood der Vikings Joe Bell spilte en nøkkelrolle i foranledningen, mens Egypt og Spania spilte 0-0 i første kamp i gruppe C.

[ Disse stjernene skal kjempe om OL-gull – her er alt du trenger å vite om OL-fotballen ]