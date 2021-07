Selv om OL stort sett er en U23-turnering for menn, er det flere kjente ansikter som går for OL-gull i sommer. Øverst f.v: Franck Kessie (Elfenbensskysten), Pedri (Spania). Nederst f.v: Dani Alves (Brasil), Chris Wood (New Zealand). (NTB / collage)