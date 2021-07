Brun usikker på fortsettelsen uten Strandli

Duoen har holdt sammen i over ti år og rodde i OL i 2012. Etter det har de vunnet blant annet bronse i Rio-OL i 2016, VM-gull i 2013 og EM-sølv. Torsdag møtte de pressen etter en morgenøkt på rostadion i OL-byen.

Strandli har allerede bestemt seg for at karrieren er over etter sommerens leker i Tokyo. Brun skal bruke høsten godt til å tenke over hva som skjer neste år.

Usikker

– Si det. Først skal jeg ha litt ferie i hvert fall. Jeg har faktisk ikke helt bestemt meg ennå. Jeg må tygge litt på motivasjon, men det er ikke utenkelig at jeg fortsetter, sier bergenseren til NTB.

– Men da blir det et annet prosjekt og noe annet. Jeg tror man må nullstille litt.

– Når tar du den avgjørelsen?

– Nå spør du godt. Jeg tror man må bruke høsten godt, holde seg i form og la det komme litt. Men i utgangspunktet tror jeg det kan være sunt å gjøre noe annet òg, sier 33-åringen.

Vil utmerke seg

Hvis karrieren fortsetter, blir det trolig i tungvekt. Det støttes av Strandli.

– Det hadde vært morsomt om han hadde fortsatt og har mer å gi på robanen. Men da i tungvektsklassen og rodd en dobbeltsculler, singlesculler eller firer. Hvis han vil, kan han fortsette i mange år til, sier makkeren.

– Jeg vet at han kommer til å utmerke seg uansett om han ror videre eller gjør noe helt annet, legger Strandli til.

Først er det kampen om OL-gull det handler om. Duoen setter i gang natt til lørdag med innledende heat.

