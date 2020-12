Tok sin første verdenscupseier på tre år

Stryningen gikk et kjempeløp og hevet seg markant fra sist helgs verdenscuppremiere samme sted. Da var 12.-plass på normaldistansen hans beste prestasjon.

Han slo tyske Arnd Peiffer med 13,9 sekunder. Seieren er Tarjei Bøs tiende i verdenscupen. Den har 32-åringen ventet på helt siden han vant sprinten i Östersund i desember 2017.

– Når du er i mål, er du bare lettet. Det er kun verdt å pine seg gjennom dette når det går bra. Første helg var under pari, så i dag var jeg revansjsugen, sa Bø til NRK og la til:

– Å kjempe om seier er den letteste motivasjonen du kan finne. Da jeg skjønte det kunne bli seier, gikk jeg livet av meg.

Roser broren

Johannes Thingnes Bø fikk én bom på første skyting, men plaffet ned samtlige blinker på den siste. I mål var han 29,4 sekunder bak storebroren. Det holdt til den siste pallplassen.

– Dette fikk jeg maks ut av, for det var en tung dag for meg. Jeg kjempet meg inn blant de fem beste. Jeg er glad for at jeg selv på en dårlig dag, greier å prestere, sa Thingnes Bø til NRK.

Han mener det er på tide at broren igjen har suksess på den store scenen.

– Han har vunnet altfor lite med tanke på hans egenskaper som skiskytter. Jeg kan ikke telle alle fingrene over skiskyttere jeg vet jeg er redd for, men Tarjei har det i seg og viser det i dag.

– Han er nok min argeste konkurrent i verdenscupen totalt, og nå har han begynt å sanke poeng på meg. Dette er en kamp jeg har drømt om, og som jeg håper vi kan ha denne sesongen, sa Thingnes Bø.

Norge med tre av tre

27-åringen vant sesongens første verdenscupsprint sist søndag. Norge har vunnet vinterens tre første renn på herresiden. Sturla Holm Lægreid tok en sensasjonsseier på normaldistansen på åpningsdagen i Finland.

Tredje best av de norske var Erlend Bjøntegaard på en sterk femteplass. Han var feilfri på standplass og endte 44 sekunder bak vinnertiden.

Etter snaut halvgått renn var Johannes Dale kun et halvsekund bak Bøs ledertid, men falt nedover listene med en kjempemiss på siste blink. Han ble til slutt nummer sju.

Vetle Sjåstad Christiansen på 15.-plass måtte tåle én tur i strafferunden. Der måtte Lægreid gå to ganger på veien mot 22.-plassen.

Lørdag står jaktstart på verdenscupprogrammet, mens oppholdet i Kontiolahti avsluttes med stafetter søndag.