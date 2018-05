Tøff start for Aukland-brødrene

Sport

Aukland-brødrene har satt seg som mål å krysse Grønlandsisen raskere enn noen har gjort før dem. Distansen lyder på 560 kilometer, langt mer enn de erfarne langløperne er vant til fra langrennssporten.

Kraftig vind har skapt svært røffe værforhold på Grønland de siste dagene, men natt til fredag gikk starten for rekordforsøket. Da spilte værgudene mer på lag med de norske gutta.

Med seg på turen har Aukland-brødrene turkameratene Egil Nilsen og Eirik Bruland.

Må spare krefter

Fredag har Team Aukland tatt mål seg å forsere det såkalte bredfallet. Det består av 45 kilometer i kupert terreng. Vel oppe på platået håpet kvartetten også å ta seg 20–30 kilometer lenger i retning mot målet.

Spørsmålet er hva som venter Aukland-brødrene i overgangen mellom bredfallet og platået. Der kan det ha samlet seg store mengder tung snø som har driftet over kanten de siste dagene.

– Gutta må være forberedt på at kilometerne går vesentlig saktere enn hva de er vant til. Det som blir viktig i dag, er at de ikke brenner for mye krutt, sier den erfarne polfareren Lars Ebbesen, som bistår Aukland-brødrene underveis.

Rekord fra i fjor

Værforholdene skal ha endret seg drastisk til det bedre det siste døgnet. Natt til fredag gikk det fra 20 til kun to-tre sekundmeters vind i løpet av 20 minutter.

Fredag ettermiddag ble det rapport at den norske kvartetten allerede ligger godt foran rekordskjemaet.

Samarbeidsvillige værguder er en forutsetning også i fortsettelsen dersom det skal bli rekord.

Den gjeldende bestenoteringen ble satt i fjor og lyder på seks dager, 22 timer og 20 minutter. Den tilhører eiendomsinvestor Ivar Tollefsen, klatreren Robert Caspersen og polfareren Trond Hilde. (NTB)