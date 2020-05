To personer i Premier League testet positivt

Premier League-klubben Bournemouth bekrefter at en spiller har fått påvist koronaviruset.

Klubben opplyser at spillerens identitet ikke blir offentliggjort og ber om respekt for det.

Joshua King spiller for klubben. Nordmannen sliter med astma og reiste hjem til Norge da ligaen ble utsatt på ubestemt tid.

Lørdag kveld kom nyheten om at to personer i ulike Premier League-klubber har testet positivt. Ligaen testet 996 spillere og andre ansatte i løpet av tirsdag, torsdag og fredag. De som testet positivt, vil bli isolert i en uke.

I første runde med tester ble 748 personer testet. Da var det seks positive prøver fordelt på tre klubber. Watford-forsvarer Adrian Mariappa og to klubbansatte, samt Burnleys assisterende manager Ian Woan, var blant de smittede.

Også i mesterskapsserien

To personer i samme klubb i den engelske mesterskapsserien i fotball har fått påvist koronaviruset.

Det opplyser English Football League (EFL) søndag. Hvilke personer og hvilken klubb det gjelder, offentliggjøres ikke.

De siste tre døgnene har 1.014 personer tilknyttet de 24 klubbene på nivå to i engelsk fotball blitt testet.

I mesterskapsserien er det fortsatt et uttalt mål å spille de gjenstående seriekampene. Klubbene planlegger treningsstart uten kontakt mandag. 1. juli nevnes nå som en mulig dato for de første kampene.

Det er ikke gjennomført testing for lagene på nivå tre og fire i engelsk fotball (League One og League Two). Det betyr at de ikke kan starte med gruppetrening, men klubbene har adgang til å stille sine treningsanlegg til rådighet for spillernes individuelle treningsøkter.

Klubbene i League Two har gått inn for å avbryte sesongen, mens det fortsatt er uenighet mellom klubbene i League One om hvorvidt man skal prøve å spille ferdig.