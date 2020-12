To fulle hus glipper

Vålerengas historiske ferd mot en mulig serietittel på kvinnesiden når sitt historiske klimaks søndag.

Dagen etter skal den maskuline utgaven ut i det som kan bli en ren bronsefinale mot Rosenborg.

Men omgivelsene er også historiske, forhåpentligvis for eneste gang: De avgjørende kampene kommer i desember og bare 200 tilskuere får se på.

Tatt store steg

– Klubben har tatt noen steg i år som det er verdt å merke seg, sier Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Han funderer hvordan han skal sette sammen laget mot Rosenborg mandag kveld.

Kampen er forskjøvet en dag for å gi plass til søndagens potensielle gullfest for Vålerengas damelag.

Ambisjoner

Der VIF-trener Jack Majgaard Jensen skal finne ut hvordan han skal erstatte tre sentrale danske spillere i startelleveren som må slå Arna Bjørnar.

Fagermo og Majgaard Jensen har det til felles at de er begge i sin første sesong på Valle. Begge vil etablere sine lag i toppsjiktet.

– Vi vi vinne i år og vil vinne mange år på rad, har Majgaard Jensen tidligere uttalt til Dagsavisen.

Så bombastisk er ikke Fagermo, men han håper suksessen kan virke smittende.

Men det er jentene som er i et gulldrama som også påvirkes av ytre omstendigheter. De tre danske spillerne Rikke Marie Madsen, Janni Thomsen og Stine Ballisager Pedersen er i karantene fordi de spilte den unødvendige landskampen for Danmark denne uka.

De har spilt henholdsvis 19, 14 og 20 kamper for VIF i år. Med andre ord: Nøkkelspillere.

Protesterte ikke

Vålerenga kunne antakelig fått utsatt hele finaledagen, men valgte å føye seg. For allerede torsdag er det mesterliga og søndag om en uke er det cupfinale.

– Det er selvfølgelig synd for Vålerenga at de må klare seg uten tre av sine spillere, men jeg vil rose klubben for samarbeidsvilje, sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

For Vålerenga kan bli passert av både Rosenborg og Avaldnes søndag ettermiddag.

Målene kan avgjøre

Forutsetningen er klare:

1. Vålerenga, 35 poeng, 21 plussmål.

2. Rosenborg, 35 poeng, 17 plussmål.

3. Avaldsnes, 34 poeng, 14 plussmål.

VIF har som sagt Arna Bjørnar hjemme, Rosenborg har Klepp på Jæren og Avaldsnes Sandviken i Bergen. Ingen av motstanderne har noe å spille for.

Alle som kan regne skjønner hva som skjer hvis VIF ikke skulle score søndag ...