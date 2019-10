Frankrikes nasjonale supportergruppering Association Nationale Supporters (ANS) skriver på Twitter at de krever et moratorium på de nye straffereaksjonene.

En talsmann for ANS sier at det den siste tiden ikke har forekommet rasistiske eller homofobe hendelser som rettferdiggjør at kamper stanses, skriver Reuters.

– Et sterkt språk er bare en del av supporterkulturen, uttaler talsmannen.

Der fotballforbundet i Frankrike innførte stans i kamper som en mulig reaksjon denne sesongen, har myndighetene også truet med både bøter og fengselsstraff. Tiltakene ble utløst da Frankrikes sportsminister Roxana Maracineanu tidligere i år uttrykte sjokk etter å ha vært på en fotballstadion.

– Jeg ville ikke tatt med barna mine hit, sa hun den gang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dommer Mehdi Mokhtari ble forrige måned den første til å håndheve de nye reglene da han stanset kampen mellom Nancy og Le Mans på grunn av homohets. En uke senere ble en ny kamp stanset.

Men reaksjonene tas ikke godt imot av alle fotballtilhengere i Frankrike.

– Å stanse kamper for hvert homofobiske tilrop eller hver plakat, er ineffektivt. Vi så hvordan tilhengere reagerte etter første gangen med mer homofobi, sier Cedric Ferreira.