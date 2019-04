Til FA-cupfinalen mot alle odds

Av Kristian Müller Andersen

Deulofeu kom inn med snaue 25 minutter igjen og reduserte raskt til 1-2. Så utlignet Troy Deeney på straffe og sørget for ekstraomganger. Der var Deulofeu igjen og trillet inn seiersmålet på Wembley.

Med det er Watford klar for finale mot Manchester City samme sted 18. mai. Det er kun annen gang at klubben har tatt seg til finale i cupen.

– Alt var tapt, men vi klarte å vise karakter, og nå er jeg veldig stolt av spillerne mine, sa Watford-trener Javi Gracia etter kampen.

Han hyllet Deulofeu som en «fantastisk spiller» og fortsatte:

– Vi prøvde helt til slutt, og noen ganger skjer det hvis man har troen.

Doherty i form

Kampen svingte i stor grad på Wembley søndag. Etter halvtimen spilt var Andre Gray nær ved å sende Watford i ledelsen etter et innlegg, men touchen fra fem meter ble for hard, og kula gikk over mål.

Minutter senere var Wolverhampton farlig frampå. Et knallhardt Leander Dendoncker-skudd gikk via et Watford-hode, men Heurelho Gomes i Watford-buret fikk slått til corner.

Den ble tatt kort til Diogo Jota. Han slo inn foran mål, og på bakerste stolpe dukket Matt Doherty opp. Med hodet sendte han «ulvene» i føringen.

Sekunder før hvilen fikk Gray en eventyrlig mulighet til å utligne, men Wolves-kaptein Conor Coady kastet seg foran og blokkerte skuddet fra 10-11 meter.

Etter en underholdende omgang med sjanser til begge lag var det Wolverhampton som gikk til pause med 1-0-ledelse.

Etter et Watford-press fikk Wolverhampton frispark midt på motstanderens banehalvdel. Det ble tatt kort på tvers til Doherty, som slo inn i feltet. Han traff Raúl Jiménez, som dempet ballen på brystkassa og dunket den i nettet. Det kan ha sett ut som offside, men dommeren hørte på kollegene på VAR-rommet og godkjente scoringen.

Superinnbytter

Så ble Deulofeu byttet inn for Watford med snaue 25 minutter igjen. Han brukte kun tretten minutter før han vartet opp med en lekker scoring. Til venstre inne i 16-meteren fikk spanjolen ballen fra Troy Deeney, og Dendoncker kom ikke ordentlig i press. På utsøkt vis curlet Deulofeu ballen i lengste kryss.

To minutter på overtid ble Watford tildelt straffe etter en duell mellom Deeney og Wolverhamptons Dendoncker inne i sekstenmeteren. VAR ble igjen tatt i bruk, men avgjørelsen sto seg. Deeney banket til og sørget for 2-2 og ekstraomganger.

Der skulle det gå 13 minutter før det smalt på ny. En nydelig Watford-kontring havnet i beina til Deulofeu som stormet inn i sekstenmeteren. Han dro seg forbi Coady og trillet inn 3-2.

Flere mål ble det ikke, og snuoperasjonen var et faktum.

Wolverhamptons trener Nuno Espírito Santo var naturlig nok skuffet og snakket om det som «et øyeblikk med ekte smerte og skuffelse».

– Følelsen er at vi hadde det og så mistet det. Vi må innse at vi burde ha gjort det bedre i de siste minuttene av kampen, sa han.

Watford har slått ut blant andre Newcastle og Crystal Palace på veien til finalen. Wolverhampton slo på sin side ut Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Engelsk FA-cup fotball søndag, semifinale på Wembley i London:

Watford – Wolverhampton 3-2 (0-1) e.o

Mål: 0-1 Matt Doherty (36), 0-2 Raúl Jiménez (62), 1-2 Gerard Deulofeu (79), 2-2 Troy Deeney (str. 90), 3-2 Deulofeu (104).

Watford møter Manchester City i FA-cupfinalen på Wembley 18. mai.