Her spiller Nicolai Bryhnisveen med brukket ankel mot moderklubben VIF 28. september. Etter kampen ble man klar over bruddet via MR-bilder og han fikk straks spilleforbud. Det prøvde han å løse med å finne en lege som ga ham lov til å spille videre, men ga opp etter fem forsøk. FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB scanpix