Dagsavisens sportsleder kommenterer: «Halvard Hanevold etterlater seg store prestasjoner, men først og fremst sitt varme smil»

Hanevold døde i sin bolig på Borgen i Asker tirsdag morgen. Det melder Budstikka tirsdag kveld. Han etterlater seg kone og to barn.

NRKs skiskytterkommentator Andreas Stabrun Smith betegner Halvard Hanevolds dødsfall som «helt ubegripelig».

– Det er det mest sjokkerende jeg har hørt noen gang. Jeg har akkurat fått beskjeden, det er vanskelig å si noe, sier Stabrun Smith til Budstikka.

– Det er et dypt savn. Vi har mistet en stor stjerne, det er det ingen tvil om, sier presidenten i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten.

I sorg

Han forteller at skiskytterfamilien er i sorg etter at de fikk nyheten og at de tenker på Hanevolds nærmeste, familie, venner og pårørende.

– Halvard var en lenge en aktiv og godt likt skiskytter. Han har gitt mye til norsk og internasjonal skiskyting. Det er et dypt savn. Han var jo ekspertkommentator på TV, så han var jo aktiv for skiskytterfamilien også etter at han la opp, sier Horten videre.

– Han gjorde en veldig god figur også utenfor arenaen, han var positiv og omgjengelig og framsnakket norsk og internasjonal skiskyting.

Hanevold ble en av de mest kjente og suksessrike skiskytterne i landet, etter at han startet med skiskyting som 15-åring.

I løpet av sin tid som skiskytter vant han blant annet tre OL-gull. I Nagano i 1998 vant han 20 kilometeren. I tillegg har han stafettgull i stafett fra 2002 og 2010.

Han tok også fem VM-gull, sju sølv og fire bronser.

Han har de siste årene vært kommentator for NRK under sendingene fra skiskyting.

Fakta om Halvard Hanevold:

Dette er tidligere skiskytter Halvard Hanevold:

* Fullt navn: Halvard Hanevold

* Født: 3. desember 1969 i Asker

* Utdannet som sivilingeniør

Halvard Hanevold, norsk skiskytter med i alt 22 OL/VM-medaljer i perioden 1995–2010. Olympisk mester på 20 km i 1998, verdensmester i 2003. Olympisk mester i stafett i 2002 og 2010, verdensmester i 2005 og 2009. Verdensmester for lag i 1995 og 1998. OL-sølv i sprint og OL-bronse på 20 km i 2006. VM-sølv i sprint i 2008, VM-sølv i jaktstart i 2003 og VM-bronse i sprint i 2009 og 2001. I stafett dessuten OL-sølv i 1998, VM-sølv i 2000, 2004, 2007 og 2008 og VM-bronse i 1999 og 2001, samt VM-sølv i mixed stafett i 2006. OL-deltaker også i 1994. Vant verdenscupen på normaldistanse sesongene 1997/1998 og 2002/2003. I alt 9 rennseirer i verdenscupen. 8 NM individuelt og 5 NM i stafett i perioden 1994–2010. Klubb: Asker Skiklubb (æresmedlem). Jobbet blant annet som skiskytterekspert for NRK etter endt karriere.

Kilde: snl.no / Dagsavisen / NTB.