Tidligere Lyn-spiller nominert til å vinne FIFA-kåringen

Tidligere Lyn-spiller Caroline Graham Hansen (24) er i år, sammen med Ada Hegeberg (24), blant de 12 nominerte til å vinne FIFA-kåringen av verdens beste fotballspiller. Det blir avslørt onsdag da FIFA publiserte en liste over de nominerte spillerne.

Oslo-spilleren som startet sin karriere i Lyn-fotball, signerte i forkant av VM for storklubben Barcelona og har gjentatte ganger vist at hun er en spiller i verdensklasse. Før signeringen med den spanske klubben vant Graham Hansen liga- og cupgull med tyske Wolfsburg, i tillegg til å være en viktig brikke for Martin Sjögren og det norske landslaget under sommerens mesterskap. Norge kom helt til kvartfinalen, der de røk ut mot England.

På lista står igjen norske Ada Hegeberg som kandidat til den fremragende prisen, som i desember mottok gullballen som første kvinne. Stjerne-spissen var ikke en uventet kandidat, da hun i mai avgjorde mesterligafinalen for Lyon da hun scoret hat trick. Graham Hansens Wolfsburg derimot røk ut i kvartfinalen. Likevel, i motsetning til Hegebergs motkandidater, deltok hun ikke i sommerens VM for å representere nasjonen sin etter i 2017 å ha lagt opp for landslaget.

I fjor var det brasilianske Marta som vant prisen. Hun er ikke nominert i år. Prisen deles ut i Milano i september.

De to norske kvinnene er sammen med et sterkt selskap, med spillere i verdensklasse. De andre nominerte i kategorien er: Lucy Bronze (England), Julie Ertz (USA), Amandine Henry (Frankrike), Sam Kerr (Australia), Rose Lavelle (USA), Vivianne Miedema (Nederland), Alex Morgan (USA), Megan Rapinoe (USA), Wendie Renard (Frankrike) og Ellen White (England).

Liverpool-suksess

Liverpool, som i fjor hadde en strålende sesong, har hele tre spillere nominert til FIFA-kåringen. Klubben vant Champions League og kom på andre plass i Premier League under fjorårets sesong, slått av Manchester City. Deriblant er Virgil van Dijk, Mohammed Salah og Sadio Mane, som alle spilte en sentral rolle i mesterliga seieren.

Luka Modríc som vant prisen i fjor er ikke blant årets nominerte. Videre finner vi ingen overraskelser der de nominerte er Cristiano Ronaldo (Portugal & Juventus), Frenkie de Jong (Holland & Barcelona - signed from Ajax), Matthijs de Ligt (Holland & Juventus - signed from Ajax), Harry Kane (England & Tottenham), Eden Hazard (Belgium & Real Madrid - signed from Chelsea), Kylian Mbappe (France & PSG) og sist men ikke minst, Lionel Messi (Argentina & Barcelona).

Premier-league dominans

Også på trenersiden for herrefotballen markerte trenere for Premier League lag seg. Der var ikke overraskende Liverpools Jurgen Klopp blant de nominerte, med selskap fra Manchester Citys Pep Guardiola og Tottenhams Mauricio Pochettino. Resten av de nominerte til å vinne årets trenerpris er Djamel Belmadi (Algeria), Didier Deschamps (France), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru), Fernando Santos (Portugal), Erik Ten Hag (Ajax) og Tite (Brazil).

Blant trenerne for de kvinnelige superstjernene var flere nasjoner representert. Milena Bertolini (Italy), Jill Ellis (USA), Peter Gerhardsson (Sweden), Futoshi Ikeda (Japan U20), Antonia Is (Spain U17), Joe Montemurro (Arsenal), Phil Neville (England), Reynald Pedros (Lyon), Paul Riley (North Carolina Courage) og Sarina Wiegman (Netherlands) var alle nominerte til fotballens gjeveste pris.