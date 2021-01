Den tidligere Paris Saint-Germain-treneren tar over Chelsea-skuta etter at Frank Lampard fikk sparken mandag. Det bekrefter London-klubben tirsdag på sitt nettsted. Tuchel har signert en kontrakt på 18 måneder «med mulighet for forlengelse».

Han ledet førstelagstreningen allerede tirsdag kveld og leder laget i kamp første gang når Wolverhampton er motstander i Premier League onsdag.

– Jeg vil takke Chelsea for tilliten de viser meg og min stab, sier Tuchel.

– Vi har alle den største respekt for Frank Lampard og det arbeidet han gjorde i klubben. Likevel gleder jeg meg til å møte mitt nye lag og konkurrere i fotballens mest spennende liga. Jeg er takknemlig for å ha blitt del av Chelsea-familien.

Klubbdirektør Marina Granovskaja er fornøyd med ansettelsen.

– Det er aldri lett å bytte hovedtrener midt i en sesong, men vi er svært tilfreds med å sikre oss en av Europas beste trenere. Det er fortsatt mye å spille for og mye å oppnå denne sesongen og videre framover, sier hun.

Les også: Lampard sparket som Chelsea-manager

Utålmodig

Tuchel etterfulgte Jürgen Klopp som trener først i Mainz og deretter i Borussia Dortmund, før han i 2018 ble hentet til Paris Saint-Germain. Der fikk han sparken i desember, selv om han forrige sesong førte laget helt til mesterligafinale.

Tyskeren følger i fotsporene til flere markante forgjengere, blant dem José Mourinho og Carlo Ancelotti. Abramovitsj har vist liten tålmodighet med dem som sitter i sjefsstolen i klubben. Sistemann ut dørene på Stamford Bridge, klubblegenden Frank Lampard, hadde jobben kun i 18 måneder.

Abramovitsj ga en ytterst sjelden offentlig uttalelse etter at sparkingen var klar.

– Dette var en veldig vanskelig avgjørelse for klubben. Spesielt fordi jeg hadde et strålende forhold til Frank har stor respekt for ham. Han er mann med stor integritet og arbeidsmoral, sa Abramovich i en uttalelse fra klubben.

Les også: Tottenham slet seg videre i FA-cupen etter voldsom sluttspurt

Nådeløst

Tidligere Manchester United-spiller og fotballekspert Gary Neville plasserer Tuchel i kategori med Pep Guardiola og Jürgen Klopp som profil. Neville sier i et intervju med Sky Sports. at Tuchel vil måtte leve med de samme betingelsene som Frank Lampard.

– Dette er det Chelsea gjør. Lampard har ikke gjort en dårlig jobb, han er bare blitt utsatt for Chelseas modell, hvor de avløser manageren hver 12-18 måneder, lyder det fra Neville.

Thomas Tuchel fikk selv sparken i PSG i desember, men trer nå altså inn i rollen som manager for Chelsea, kun en måned etter han forlot Paris Saint-Germain.

Les også: Sky Sports: Ødegaard besto legesjekken i Arsenal