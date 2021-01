Thingnes Bø vant på sønnens bursdag – Lægreid sørget for dobbelt norsk

Fem dager etter at Thingnes Bø tok sin 50. verdenscupseier, ble det en ny triumf for 27-åringen. Thingnes Bø skjøt to fulle hus og gikk godt i sporet.

På sisterunden økte han til konkurrentene, men det kostet krefter. Han ble liggende lenge i målområdet og var mektig sliten etter at han hadde passert målstreken, 12,4 sekunder foran Sturla Holm Lægreid.

Seieren kom på ettårsdagen til sønnen Gustav.

– Det smaker veldig godt. Jeg måtte jobbe for det, og jeg var helt ferdig da jeg kom i mål, sa vinneren og fortsatte:

– Det var det store ønsket, det å vinne på bursdagen til Gustav. Jeg visste at det kom til å bli vanskelig, men det er det jeg kan bidra med. Jeg har hatt en kjempegod dag, og han fikk smake muffinskake i dag. Han er nok enda mer fornøyd enn meg! Selv om han bare er ett år, er han en legende.

Nummer 51

Seieren er Thingnes Bøs 51. i verdenscupen, inkludert VM og OL. Den første kom på sprinten i franske Annecy i desember 2013.

Med startnummer 22, som første nordmann ut, skjøt Sturla Holm Lægreid fullt hus på både liggende og stående. I tillegg gikk unggutten meget godt i sporet. Han ble nummer to.

– Det gikk overraskende bra på standplass, så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg prøver å skyte bare gode skudd. I dag klarte jeg å ha ti gode skudd, det er jeg veldig fornøyd med, sier 23-åringen til NRK.

Tysk 3.-plass

Tyske Arnd Peiffer, også han med to fulle hus, ble nummer tre, 27,9 sekunder bak Thingnes Bø.

Johannes Dale skjøt fullt hus på liggende og traff de fire første på stående før han bommet på det siste skuddet. Dermed ble det strafferunde og en femteplass.

– Det er utrolig surt med det siste skuddet. Det er utrolig dårlig av meg. Jeg blir for utålmodig og urolig. Det er en tullefeil, sier Dale.

Tarjei Bø fikk en bom og ble nummer 13, mens Vetle Sjåstad Christiansen måtte i strafferunden etter en bom på liggende skyting. Han endte på 16.-plass, litt over minuttet bak Thingnes Bø.

Erlend Bjøntegaard leverte feilfritt på standplass, men slet i sporet. Han ble nummer 20.