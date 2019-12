Seieren var stryningens femte individuelt denne sesongen og den 43. totalt i verdenscupkarrieren. Han vant også lørdagens jaktstart i Le Grand Bornand.

– Denne seieren smaker like bra som de 42 andre. Det ble nok en kjempedag for min del. Som landslag hadde vi nok bedre ski enn de andre i dag. i tillegg tror jeg at jeg hadde de beste skiene av de norske, sa Thingnes Bø til NRK.

– Jeg følte meg veldig bra. Jeg klarte å «pushe» jevnt og gå veldig smart. kroppen var i tillegg ganske bra, la han til.

Suveren

Søndag var det våte og tunge forhold i de franske løypene, og det dro Thingnes Bø nytte av. Han satte enorm fart fra start og ledet med seks-sju sekunder inn til første skyting. Der traff han alle fem blinkene, og så seg aldri tilbake.

Avstanden til konkurrentene, med storebror Tarjei Bø nærmest i store deler av løpet, økte for hvert eneste passeringspunkt. En bom på tredje skyting tettet luken en smule, men det var aldri tvil om hvor seieren skulle gå.

På siste skyting skjøt Thingnes Bø fullt hus nesten uten press, og dermed kunne han kontrollert gå inn til seier. Franskmannen Emilien Jacquelin ble slått med 42,1 sekunder og tok 2.-plassen, mens Tarjei Bø ble nummer tre.

Tre i topp seks

Johannes Dale bidro til en sterk norsk laginnsats med sin 6.-plass. Erlend Bjøntegaard ble nummer ni og Vetle Sjåstad Christiansen nummer 15.

Johannes Thingnes Bø leder naturlig nok den sammenlagte verdenscupen, men det er usikkert hvor lenge den holder.

26-åringen blir far i januar og går glipp av to eller tre verdenscuphelger. Han blir uansett klar til VM i norditalienske Antholz i februar.