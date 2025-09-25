The Times: Flertall i Uefa-styret for utestengelse av Israel

Styret i Det europeiske fotballforbundet skal i neste uke møtes for å diskutere hvorvidt israelske lag skal suspenderes fra internasjonale turneringer.

Israelske supportere støttet laget sitt i kampen mot Norge på Nagyerdei stadion i Debrecen i mars.

Lars Eide/NTB, Stian Grythaugen/NTB og Stian Johnsen/NTB
Det er avisen The Times som rapporterer at saken skal opp i Uefa-styret. Nyhetsbyrået AP hevder også å ha kilder på at det går mot en avstemning blant Uefa-toppene.

Det er tidligere meldt at Qatar legger tungt press på Uefa om å utestenge Israel etter angrepet mot Hamas-ledere i den qatarske hovedstaden Doha tidligere i måneden.

Det internasjonale presset rundt å utestenge Israel fra fotballen og idretten generelt har også økt den siste tiden. Bakgrunnen er krigen i Gaza, der blant andre Amnesty og FNs uavhengige undersøkelseskommisjon mener at Israel begår folkemord på palestinere.

