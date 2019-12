– Jeg føler jeg ligger godt an. Neste sesong blir viktig. Ikke bare for å forsvare det jeg har gjort, men for også å ta det enda lenger. Man må prøve å ta nye steg, men det ser ut til å bli et utfordrende år selv om jeg ligger høyere ranket enn for ett år siden, sier Caper Ruud til NTB.

Forrige sesong nådde han mange mål, og han møtte blant andre Roger Federer i Roland-Garros. Det ble tap i strake sett, men erfaringen tar han med seg.

– Jeg har en god følelse og har trent bra og gleder meg til at sesongen begynner, sier han.

Dueller med Nadal

Etter at årets sesong var over konkurransemessig i Milano i oktober, var det først noen rolige uker før han startet oppkjøring med knallhard trening på Nadals treningsakademi på Mallorca.

På sosiale medier ble det avslørt knalltøffe treningsdueller med Nadal.

– Det har vært mye trening, så det har vært godt med litt avslapning i julen for å bygge overskudd til de kommende turneringene, sier Ruud, som feiret julen sammen med familien på Snarøya.

Vil delta i OL

Forrige sesong klarte Ruud å etablere seg blant de 50–60 beste på ATP-rankingen. Fortsetter han framgangen, vil han også sikre en plass i OL-turneringen i Tokyo.

– OL er ganske kult og et mål. Det er en spesiell konkurranse i OL, men man må bare se hvordan det går i starten av sesongen. Forhåpentligvis får jeg en god start og kan forsvare plasseringen på rankingen.

En morsom turnering kan det også bli på gresset i Wimbledon, der nordmannen debuterte i fjor, men røk ut i 1. runde for den hardtservende amerikaneren John Isner.

Wimbledon

– Det blir små delmål i løpet av sesongen. I Wimbledon hadde det vært gøy å vinne en kamp. Det hadde vært ekstremt morsomt og noe faren min Christian aldri klarte, sier Ruud.

Foran Australian Open i Melbourne skal Ruud sammen med Viktor Durasovic spille i nyvinningen ATP Cup i Perth og møte USA, Russland og Italia.

– Det blir tøffe motstandere og en pangstart. Det blir bra oppladning med tanke på Australian Open. Jeg får tre bra kamper og det blir spennende og gøy å være med, sier Ruud.

Etter nasjonsturneringen i Perth skal Ruud spille ATP-turneringen i Auckland i New Zealand. Det er en turnering han har spilt de siste årene som forberedelse til Australian Open. (NTB)