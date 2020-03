Tennisforbundet klyper seg i armen: – Casper Ruud er ekstremt viktig

Etter at Casper Ruud ble første nordmann til å vinne en ATP-tittel ventes det at det blir trangt om plassen når det norske tennisesset kommer til moderlandet for å spille Davis Cup.

Oppgjøret mot Barbados spilles 6. og 7. mars på Hasle i Oslo, en arena som normalt tar 1000 personer. Det er mye mulig at det kommer flere enn det.

– Der det er hjerterom, er det husrom, sier generalsekretær i Norges Tennisforbund, Alexander Kjær til NTB og legger til at de nok skal få plass til alle som ønsker å se Ruud spille for Norge.

– Vi lover alle tilskuere en tennisfest de sent vil glemme.

Trolig vil forbundet gjøre litt ekstra stas på 21-åringen, som nå er tidenes høyest rangerte nordmann på verdensrankingen. Casper Ruud er nå på 36.-plass, tre plasser høyere enn farens Christians tidligere rekord.

Casper-effekten

Casper Ruuds popularitet har steget jevnt og trutt samtidig som 21-åringen har klatret på verdensrankingen. Når Kjær skal forklare hva det betyr for norsk tennis å ha Casper Ruud som en slags reklameplakat, sparer ikke generalsekretæren på kruttet.

– Det er ekstremt viktig for oss. Man kan fort dra paralleller til Tor Hushovd-effekten for norsk sykkel og Magnus Carlsen for norsk sjakk. Og nå har vi nå Ruud-effekten for norsk tennis, sier Kjær.

– Han er jo en fantastisk ambassadør for oss. I tillegg er han jo en fantastisk fin gutt, så vi klyper oss litt i armen og lurer på om det er mulig å være så heldig.

«Den neste Casper»

Casper-effekten merkes blant annet hos de lokale klubbene rundt om i landet med tanke på rekruttering. I tillegg håper man at Casper-effekten også skal merkes på bunnlinjen i forbundet – altså: i kroner og øre.

– Vi vet at Casper er et yndet sponsorobjekt. Nå er han et selskap i seg selv, men vi håper og tror at det er mange som vil ønske å kunne bidra til å finne «den neste Casper» eller en «Casperinne».

– Som forbund skal vi nok ha glede av Casper i mange år framover, men vi ønsker jo også å hjelpe de som prøver å bli en ny «Casperinne» eller Casper. Og da trenger vi litt finansiell støtte, sier Kjær.

Han legger til at forbundet også kan dra nytte av Casper Ruuds erfaring og ekspertise på hvordan man skal bygge flere toppspillere.

Søndag spilte Ruud for karrierens andre ATP-tittel, men tapte finalen i Santiago mot Thiago Seyboth Wild i Chile fra Brasil.