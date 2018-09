Sport

Av NTB

Bendtner er siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter episoden i sentrum av København natt til søndag. Selv nekter fotballstjernen skyld.

Mandag la i tillegg Bendtners kjæreste Philine Roepsdorff ut et innlegg på Instagram. Der hevder hun at Rosenborg-spissen handlet i selvforsvar da han slo taxisjåføren. Den forklaringen avviser direktøren for taxiselskapet som har den aktuelle sjåføren på sin liste over ansatte.

– Slik jeg ser det, foregikk ikke overfallet slik Nicklas Bendtners kjæreste har beskrevet det i mediene. Når man ser opptakene fra videoovervåkingen, er det ikke tvil om hva som skjedde, og at han ble overfalt, hevder Jan Britze, direktør i Jan's Taxi, i et intervju med fagbladet 3F.

Videoopptak

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men bekrefter at han har sett videoopptaket som ble gjort i forbindelse med episoden i København natt til søndag.

Taxien som var involvert skal ha vært utstyrt med utvidet videoovervåking. Det innebærer angivelig at det finnes videobilder fra inne i bilen og også et område på utsiden av kjøretøyet.

Videomaterialet skal være overlevert til politiet.

– Når saken kommer for retten, vil det komme for dagens lys hva som har skjedd, sier Britze.

Nicklas Bendtner møtte selv pressen i Trondheim tirsdag. Der ville han si minst mulig om saken mens etterforskningen pågår, men avviste at han er en voldsmann.

RBK-stjernen beklaget episoden som oppsto. (NTB)

