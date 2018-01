Tårevåt Federer tok sin 20 Grand Slam-tittel

Sport

Av Stian Grythaugen

Federer forsvarte dermed tittelen etter å ha vunnet finalen også i 2017, og er den første herrespilleren i historien som har 20 Grand Slam-titler.

– Å vinne er en drøm som går i oppfyllelse. Det er utrolig. Takk for at dere har gjort det så spesielt, sa en tydelig rørt Federer til tilskuerne i Melbourne etter seieren.

Finalen søndag utviklet seg til å bli en real thriller som gikk til fem sett. Federer tok det første forholdsvis greit, men Cilic svarte i det påfølgende settet.

Var ille ute

Kroaten var ille ute i det fjerde settet etter at Federer servet hjem det tredje. Federer ledet da 0-2, men så satte Cilic inn et ekstra gir og snudde settet til 6-3.

Federer gikk fem strake game uten å vinne i fjerde sett, men veteranen fant tilbake til seg selv tidsnok.

I det femte settet spilte 36-åringen fantastisk og brøt serven til Cilic tidlig. Cilic hadde to sjanser til å bryte Federers serve i det første gamet, men kroaten sløste bort sjansen med to upressede feil.

Nest eldste i historien

Deretter pådro Cilic seg dobbeltfeil to ganger i påfølgende game, noe som gjorde at det i stedet var Federer som kjempet seg til et servebrudd og fikk overtaket.

Etter det så Federer seg aldri tilbake, og 36-åringen servet gnistrende mot slutten av kampen. Til slutt kunne han serve hjem seieren, hans 20. Grand Slam-tittel totalt, og hans sjette triumf i Australian Open.

Federer, som er 36 år og 173 dager, er den nest eldste som har vunnet en Grand Slam-Tittel. Rekorden holdes av australske Ken Rosewall, som i 1972 vant Australian Open som 37-åring. (NTB)

Dette er de ti siste vinnerne av Australian Open-turneringen i tennis for menn:

* 2018: Roger Federer, Sveits.

* 2017: Roger Federer.

* 2016: Novak Djokovic, Serbia.

* 2015: Novak Djokovic.

* 2014: Stanislas Wawrinka, Sveits.

* 2013: Novak Djokovic.

* 2012: Novak Djokovic.

* 2011: Novak Djokovic.

* 2010: Roger Federer.

* 2009: Rafael Nadal, Spania.