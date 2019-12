Tande slapp med skrekken da alle nordmennene kvalifiserte seg til hoppukestarten

Av Stian Grythaugen

OBERSTDORF: Det gikk et lite gisp gjennom publikum da 25-åringen landet på 116,5 meter under tunge forhold i lørdagens kvalifisering. Det viste seg til slutt å holde til plass i rennet søndag med 6,3 poengs margin.

I pressesonen avviste en smilende Tande at han ble bekymret etter å ha satt nedslag i Schattenbergbakken i Oberstdorf.

– Jeg var ganske sikker på at jeg berget meg. Da det begynte å bli tunge forhold så jeg at en annen hopper reddet seg inn med 112 meter, og jeg så at det var lenger enn det, sa han til NTB.

Prøvde et triks

Kongsberg-mannen, som har vært Norges beste skihopper så langt i vinter, var samtidig langt unna eget toppnivå lørdag. Etter et godt innledende treningshopp på 128,5 meter ble det 107 i det andre og altså 116,5 i kvalifiseringen.

– Det første treningshoppet var bra, og så prøvde jeg på et triks i det andre som ikke fungerte så bra. I kvalifiseringen føler jeg bare at jeg er sein (på hoppet), og det er ikke bra når det er tunge forhold, sa Kongsberg-gutten.

Han var ikke nevneverdig stresset av at han synes å være et stykke unna formen som ga to verdenscupseirer i sesonginnledningen.

– Trening er trening, og renn er renn, så det går fint, sa en humørfylt Tande og smilte.

Tøff duell

Lørdag skal han ut i duell mot hjemmehåpet Markus Eisenbichler i hoppukeåpningen i Schattenbergbakken. Tyskeren ble nummer fem i kvalifiseringen med 134 meter.

Tande tok også den tøffe duellutfordringen med en solid dose godt humør.

– Hvis du først skal gjøre det dårlig i kvalifiseringen i hoppuka, må du gjøre det såpass dårlig at du hopper blant de siste. Sånn sett lyktes jeg med planen min, smilte 25-åringen.

Han skal ut i én av de aller siste duellene lørdag. Duellvinnerne og de fem beste «taperne» får plass i finaleomgangen.

Lindvik imponerte

Samtlige norske hoppere holdt hodet kaldt og er klare for åpningsrennet i Oberstdorf. Hoppukedebutant Marius Lindvik ble beste nordmann på sjuendeplass med et hopp på 130 meter.

– Dette er en mega selvtillitsboost. Nå er det bare å ta med seg dette inn i neste konkurranse, sa han i pressesonen.

Stefan Krafts hopp på 136 meter sendte østerrikeren til topps i kvalifiseringen. Junshiro Kobayashi fra Japan ble nummer to foran tyske Stephan Leyhe. Forrige sesongs suverene verdenscupvinner Ryoyu Kobayashi endte på 4.-plass.

Johann André Forfang ble nest beste nordmann på en 19.-plass, mens Robin Pedersen og Robert Johansson endte på henholdsvis 24.- og 31.- plass.

Norsk debutant møter regjerende mester

Hoppukedebutantene Anders Håre og Sondre Ringen kvalifiserte seg også til søndagens renn. Håre ble nummer 42 i kvalifiseringen, mens Ringen plasserte seg fem plasser lenger ned på lista.

Ringen får en meget vrien utfordring lørdag når han skal ut mot regjerende hoppukevinner Kobayashi.

De norske duellene ser slik ut: Jan Hörl, Østerrike – Robin Pedersen, Robert Johansson – Daiki Ito, Japan, Naoki Nakamura, Japan – Johann André Forfang, Anders Haare – Piotr Zyla, Polen, Dominik Peter, Sveits – Marius Lindvik, Daniel-André Tande – Markus Eisenbichler, Tyskland, Sondre Ringen – Ryoyu Kobayashi, Japan.