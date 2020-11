Tamt Liverpool straffet av Atalanta

Den overraskende seieren kommer tre uker etter at Liverpool vant det motsatte oppgjøret i Bergamo hele 5-0 og gjør det vidåpent hvem som avanserer til cupspillet fra gruppe D.

Fire effektive minutter fra Atalanta snaut halvveis i 2. omgang ga to scoringer etter fine innlegg fra Alejandro Gómez.

Først løp Josip Ilicic seg fri og styrte argentinerens presise crossball i mål. Deretter fant Gómez hodet til Hans Hateboer, som headet ned til Robin Gosens. Han bredsidet inn 2-0.

Uheldig

Atalantas første scoring kom akkurat idet Liverpool-sjef Jürgen Klopp var i ferd med å bytte inn stjernekvartetten Andy Robertson, Fabinho, Roberto Firmino og Diego Jota.

Tyskeren hadde startet med et B-preget mannskap, blant annet med en nykomponert backfirer med blant annet to 19-åringer i Neco og Rhys Williams. Og selv om vertene hadde ballen mest, skapte de fint lite.

Liverpools første skudd kom ved nylig koronafriskmeldte Mohamed Salah i det 44. minuttet. Målt i avslutningsforsøk (1) var det Liverpools tammeste første omgang på hjemmebane siden januar 2017 (1-1 mot Chelsea).

Atalanta skapte derimot et par farligheter på kontringer, men uten å lykkes før pause.

Økt spenning

Klopp skjønte at han måtte hive inn mer kvalitet og rutine, men Ilicics scoring kom på et fryktelig tidspunkt. 2-0 like etter de fire byttene var heller ikke spesielt gunstig.

Det skal sies at Liverpool ga det et ordentlig forsøk de siste 25 minuttene. Men Atalanta lå kompakt defensivt med sin backfemmer og gjorde det vanskelig for vertene.

Liverpool noterte ikke et eneste skudd på mål i løpet av kampen og tapte alt i alt fortjent. Men Klopps menn topper fortsatt mesterligaens gruppe D med ni poeng, mens Ajax og Atalanta er oppe på sju. Det skaper spenning foran de to siste rundene i gruppespillet. Liverpool spiller hjemme mot Ajax i neste uke, deretter borte mot Midtjylland.

Favorittseier

I den andre kampen onsdag vant Ajax 3-1 hjemme mot Midtjylland. Etter å ha brent store muligheter før pause, løsnet det for vertene kort tid etter sidebytte.

Ryan Gravenberch og Noussair Mazraoui scoret i løpet av de første fem minuttene, begge på pasning fra Dusan Tadic. Senere økte David Neres til 3-0, før Awer Mabil scoret danskenes trøstemål på straffespark.

På overtid ble gjestenes midtstopper Erik Sviatchenko utvist.

(©NTB)