Av Ole Henrik Tveten

Aksel Lund Svindal mener det gikk litt over stokk og stein på vei ned super-G-løypa i Kitzbühel fredag, men han vant likevel med et halvt sekund.

– Det ble litt sånn over stokk og stein på toppen, men der er det så bratt at det på en måte er lov så lenge man gir gass, sa fredagens super-G-vinner Aksel Lund Svindal til NTB etter å ha sust ned løypa til soleklar seier fredag. At det var litt rufsete i starten spiller ingen rolle, synes han.

– Det trenger ikke være så pent der oppe, det er bratt og det er kuler. Det er bare om å gjøre å få med seg hastigheten selv om det hopper og spretter litt, sa 35-åringen.

Svindal var ikke helt sikker på om han hadde kjørt et godt løp da han passerte mållinjen, som på grunn av snøforholdene var flyttet et godt stykke opp i løypa.

Men et godt løp var det, og da Svindal kom i mål fra startnummer 15 var han halvsekundet foran Kjetil Jansrud, som hadde ledet siden han kjørte i mål med startnummer 7. Jansud ble til slutt nummer to, mens Matthias Mayer fra Østerrike ble nummer tre, 6/100 bak Jansrud.

– Stikker litt

Fredag sa Jansrud til NTB at han ikke hadde noen god magefølelse før rennene etter noen svake treningsrunder.

– Den var ikke det. Men jeg vet innerst inne at super-G-formen har vært bra, så det var egentlig ingen grunn til at det ikke skulle gå fort i dag, sa Jansrud til NTB etter annenplassen var sikret.

At seieren glapp til Svindal spiller ikke så stor rolle, ifølge Jansrud.

– Hvis ikke jeg kjører bra nok så er det ingen ting jeg heller vil enn at mine lagkamerater skal slå meg, sier Vinstra-kjøreren.

Men han innrømmer at det stikker litt i kroppen selv om det var Svindal som snappet seieren.

– Jo, er du gal, jeg er et konkurransemenneske så det holder. Men jeg sparker eller kaster ikke ting rundt, det hjelper ingen. Jeg kjente da jeg kom i mål at det var mulig at noen ville kjøre litt fortere, sa Vinstra-kjøreren som måtte se at Svindal gjorde nettopp det.

– Jeg er superfornøyd og nyter dobbeltseieren, sier 32-åringen videre.

– Solid

Om eget løp sa Jansrud at han mener han kjørte et solid løp, men ikke noe mer enn det.

– Jeg følte jeg var i løssnøen et par steder på veien, og noen småting. Men selv om jeg ikke vant nå er formen bra, sa Jansrud og lovet at annenplassen gir en god følelse foran lørdagens utfor.

Voldsomt snøvær natt til fredag sørget for at fredagens super-G-renn først ble utsatt, deretter ble både start- og målområdet flyttet. Et uromoment, synes Jansrud.

– Ja, det var det, men samtidig vet man at det er sånn det er. Det er en del av gamet og det får man bare håndtere på best mulig måte.

– Mye som må gjøres

Lørdag er det utfor, men selv om Jansrud har vunnet i Kitzbühel tidligere er det ingen nordmann som har stukket av med seieren der hele løypa er blitt kjørt fra toppen og helt ned. Det kan skje lørdag, men da må arrangørene jobbe godt med løypa, sier Jansrud.

– Det er mye som må gjøres i siste del av bakken før det kan kjøres, det var både sukkersnø og løst, så det blir veldig spennende. Men er det ett sted de kan få det til så er det her i Kitzbühel. (NTB)