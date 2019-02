26-åringen klokket inn til knallsterke 6.07,16. Med det satte han banerekord og norsk bestenotering på distansen noensinne. Det var også hans første individuelle mesterskapstittel som senior på den internasjonale scenen.

– Jeg har alltid hatt et drøm om å bli verdensmester. I dag ble jeg det, så dette er spesielt. Alt stemte, og jeg mistet aldri farten. Det er langt over forventningene og vanskelig å beskrive, sa Pedersen til NRK etter fantomløpet.

Pedersen åpnet svakere enn Sven Kramer, men spiste seg stadig innpå. I andre halvdel av løpet bare økte og økte han til Nederland-stjernen.

Ingen i nærheten

Tidligere har Pedersen slitt med å sprekke mot slutten, men i Inzell var han sterk hele veien. Han holdt samtlige rundetider under 30 sekunder. Det klarte ingen av rivalene å matche.

Patrick Roest var den største gullfavoritten på torsdagens distanse, men nederlenderen greide ikke å tukte Pedersens vinnertid og ble slått med 4,52 sekunder. Han måtte dermed nøye seg med sølvet, mens Kramer tok bronsen.

Tegnene på at Pedersen er i stormform kom under forrige ukes verdenscupstevne i Vikingskipet på Hamar. Da vant Fana-løperen 5000-meteren på hjemmebane og tok sin første internasjonale seier for sesongen.

Revansj

Gullet er en herlig revansj for Pedersen. I mars i fjor falt han fra det som var en sikker sammenlagttriumf i allround-VM. Da snek Roest seg foran og ble mester. Torsdag kunne osingen endelige knytte nevene i seiersrus.

Med tiden 6.23,80 havnet Håvard Bøkko på 16.-plass da han var tilbake i byen der han i 2011 ble verdensmester på 1500-meteren. Det var inntil torsdag Norges siste distansegull på skøyter.

Tidligere på kvelden ble Sofie Karoline Haugen sist av dem som kom i mål på kvinnenes 3000 meter. Tiden 4.23,71 holdt til 19.-plass. Martina Sáblíková fra Tsjekkia tok gullet.

(NTB)