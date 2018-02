Sport

KOMMENTAR

Marit Bjørgen har to matchballer til å bli OL-historiens største vinternavn. Charlotte Kalla kan returnere begge. Vil det skje?

Den norsk-svenske duellen i kvinnelangrenn fortsetter onsdag. Marit Bjørgen er ett gull fra å komme likt med Ole Einar Bjørndalen på gulltoppen, og med flere medaljer totalt går hun i tilfelle forbi. Men hvordan? Charlotte Kalla har sørget for å stille seg i veien. Bjørgen står med 7-4-2 (gull-sølv-bronse, Bjørndalen har 8-4-1.

Onsdag er det lagsprint, søndag er det tremila. Kalla mot Bjørgen ganger to. Burde Bjørgen vært satt opp på sisteetappen onsdag med det mentale taket hun har på Stina Nilsson?

Det er uansett ikke tema lenger. Nå handler det om en lagsprint som framstår som en slags mellomdistanse og som i sin konkurranseform er blitt en svært avansert form for intervallkjør. Den er mer krevende enn en tradisjonell sprint, den krever løpere som har kapasitet. Det er derfor Kalla og Bjørgen er på det svenske og norske laget.

Det betyr at det blir Stina Nilsson mot Maiken Caspersen Falla inn mot mål, og i den duellen har svensken det klare psykiske overtaket. Charlotte Kalla var sjelden klar i sin uttalelse i går: - Hvis de kommer sammen inn, er jeg ikke nervøs i det hele tatt. Da tar Stina det.

Det betyr at vi kan få en norsk-svensk duell igjen, fire dager etter den eventyrlige stafetten som Marit Bjørgen avgjorde. Marit vurderte å stå over onsdagens øvelse for å spare seg til tremila, men i den formen og situasjonen hun er i nå, er det bare å kjøre på. Hun har to renn igjen i sin olympiske karriere og de kan gi henne en helt unik posisjon i OL-historien. Marit Bjørgen har vært et forbilde for mange, ikke minst for henne som kan stanse denne moroa, Charlotte Kalla.

Det er ikke akkurat bokseterminologi som dominerer når disse skijentene møtes. De er venninner både i og utenfor sporet. Men når OL-medaljene henger der, slår instinktene inn. Kalla slo Bjørgen på 15km, Bjørgen slo Svensson i stafetten. I dag er Bjørgens prosjekt å holde seg minst ajour med Kalla før de yngre jentene overtar. Og for all del: Andre lag deltar også. USA for eksempel.

Scenariet er ikke helt ulikt for gutta. Det er overraskende at Martin Johnsrud Sundby ble makkeren til Johannes Høsflot Klæbo. Hva legger Martin i potten her? Stafettetappen skapte usikkerhet. Burde vi satset på Emil Iversen eller hjemsendte Simen Hegstad Krüger i stedet? Men Martin har sjøl snakket seg klar til denne jobben i mange dager nå. Og det er kanskje hans største sjanse til OL-gull nummer to. Selv om det er den individuelle tittelen han fortsatt jakter på.

Uansett kan vi imøtese Norges OL-medalje nummer 30 onsdag. Olympiatoppen når sitt mål. Men når Marit Bjørgen sitt?

PS. Dramaet starter på skistadion i Pyeongchang fra klokka 09.00 norsk tid onsdag.