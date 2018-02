Svendsen overrasket over alle som vil han skal fortsette

Sport

Av Stian Grythaugen

PYEONGCHANG: Etter en tung OL-start som nærmest tok fra skiskytterveteranen motet, slo han tilbake og utvidet medaljesamlingen i det som var hans siste individuelle olympiske start.

Det gledet åpenbart mange.

– Det har vært veldig mange gratulasjoner og utrolig mye hyggelig. Det må jeg bare si. Det har vært mye kjærlighet, smiler Svendsen til NTB dagen etter karrierens 27. internasjonale mesterskapsmedalje.

– Noen som har varmet ekstra?

– Det varmer generelt sett veldig når folk gleder seg så mye på dine vegne. Jeg hadde aldri trodd at en bronsemedalje kunne utløse så mye bra, men det virker som OL-feberen har tatt Norge og at folk lar seg rive med. Det er gøy, sier 32-åringen.

Mammaklem

I viraken etter søndagens fellesstart rakk han også et kort møte med mamma Tone og pappa Agnar. De er begge på plass i Sør-Korea for å følge sønnen i hans aller siste OL.

– Jeg fikk en god klem. Fatter'n sa ikke så mye, for han var forkjølet og holdt seg bakgrunnen, men mutter'n var veldig stolt og syntes det var fortjent, smiler Svendsen.

Foran fellesstarten røpet 32-åringen overfor NTB at mamma og pappa har vært viktige støttespillere etter den tunge OL-innledningen.

– De har alltid vært med og støtter meg som bare det. Det betyr mye, særlig når det går litt trått. Selv om man er 32 år og har vært med lenge i idretten, er det godt å få litt trøst av og til. Særlig av mor, smilte trønderen.

Etter fellesstarten var det ikke behov for trøst. I stedet var det den andre enden av følelsesregisteret 32-åringen fikk kjenne på.

«PS! Du må fortsette»

Bronsemedaljen betyr at Svendsen med ett unntak har tatt medalje i samtlige internasjonale mesterskap siden 2007. Tidsrommet dekker til sammen 12 OL og VM. Unntaket var forrige sesongs verdensmesterskap i Hochfilzen.

Konfrontert med sin egen medaljestatistikk, svarer 32-åringen.

– Det er veldig bra, det.

– Det er vel dagens understatement?

– Jeg er ikke typen som bruker de største ordene om meg selv, men jeg er veldig fornøyd med karrieren hvis jeg skal se på den som en helhet. Jeg er overlykkelig over det jeg har fått til, smiler Svendsen.

Søndag åpnet han for at karrieren kan være over allerede etter inneværende sesong. Det hadde mange av dem som ville gratulere han med OL-bronsen naturlig nok bitt seg merke i.

– Det kommer alltid en liten setning til slutt «PS! Du må fortsette». Nordmenn er så glad i skiidrett, og når det er noen de kjenner som gjør det bra, vil de gjerne at den skal fortsette. Det veier helt klart i retning av å gjøre nettopp det, sier Svendsen.

Avgjørelsen om framtida tas først etter sesongslutt. (NTB)