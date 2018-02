Sport

Søndag ble det bronse på fellesstarten i Pyeongchang for 32-åringen. Medaljen var trønderens sjette i olympisk sammenheng (fire gull) og 27. i internasjonale seniormesterskap.

Etterpå snakket lagkameratene seg varme om hva Svendsen har betydd for norsk idrett og at han har levd en tilværelse i skyggen av Ole Einar Bjørndalen gjennom store deler av karrieren.

Selv var hovedpersonen mest opptatt av å nyte et øyeblikk han ikke har hatt for mange av de siste sesongene. Etter de to OL-gullene i Sotsji for fire år siden har det vært mange motbakker og tunge stunder.

– Det har vært tungt, og det var definitivt artigere fram til OL i Sotsji enn det har vært etterpå. Samtidig lever man i troen. Det er det idrettsutøvere gjør. Når man vet man har vært der før, tenker jeg «hvorfor skal jeg ikke klare det igjen?». Det ligger i en idrettsutøvers natur. Du ser mulighetene, sier trønderen.

Følte seg som turist

Også under OL i Pyeongchang har motbakken vært bratt. Så bratt at Svendsen nærmest hadde resignert foran søndagens fellesstart.

– Dette OL-et har vært et helvete. For å være helt ærlig hadde jeg ikke troen på dette i det hele tatt, sier 32-åringen og hevder han følte seg som en turist hele den første uka i Pyeongchang.

– Det har bare ikke gått veien. Jeg har jobbet hardt, men likevel har jeg ikke vært i nærheten, sier Svendsen.

Trønderen er samtidig den første til å innrømme at han har lett for å la de negative tankene ta overhånd når motgangen melder seg.

– Jeg er ikke «happy og lucky»-typen som tenker positivt hele tiden. Jeg er litt for god til å tenke negativt.

Ville ikke sutre

I møtene med pressen underveis i OL har han framstått langt mer offensiv og optimistisk enn det som åpenbart har vært realiteten. Det forklarer hovedpersonen slik:

– Jeg kan ikke stå og sutre i pressesonen mange dager på rad. Når det går så bra med Norge her i OL, blir det for dumt. Jeg har holdt det for meg selv, smiler han – og tilføyer:

– Jeg vil ikke belemre andre med mitt dårlige humør. Jeg lar det mest gå utover meg selv.

Søndag var imidlertid smilet på plass. Svendsen avviste å bruke det forslitte uttrykket om at bronsemedaljen smakte som gull, men vedgikk at den individuelle OL-karrieren knapt kunne fått en bedre ende.

– Det er den perfekte avslutning. Det kunne ikke blitt bedre. Jeg er overlykkelig for at jeg klarte å ta bronsen, sa han til NTB – og utdypet følelsene slik:

– Det føles utrolig bra å ta en medalje i OL. Det er det alt handler om. Bronsen min forsvinner i alle gullene Norge har tatt her i Pyeongchang, men for meg betyr den veldig, veldig mye.

Historie for barnebarna

Samtidig antydet han at et karrierepunktum kan være i anmarsj.

– Det blir feil å sitte og prate om det akkurat nå, men tanken har streifet meg. Det har vært en utrolig reise, og alle gode ting tar slutt. Vi får se. Jeg er i hvert fall en utrolig lykkelig mann i dag, så får vi se hva som skjer i morgen, sa trønderen.

– Hva tilsier at du gir deg?

– Det er at pilene peker litt feil vei, og jeg synes definitivt det er artigere å kjempe i teten. Ser du på snittplasseringene mine de siste årene, er det ikke all verden. I hvert fall ikke i forhold til hva jeg går etter. Da er det greit å begynne å tenke på det.

Påstanden om at han har levd i skyggen av mer profilerte lagkamerater gjennom store deler av karrieren, er ikke Svendsen uten videre enig i.

– Nei, det har ikke føltes sånn. Jeg har ikke noen ambisjoner om å bli nevnt som en legende. Det betyr ikke noe for meg. Jeg er fornøyd med den karrieren jeg har hatt, og det kommer jeg til å fortelle barnebarna mine også, smiler han. (NTB)