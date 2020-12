Svekket Leicester berget ett poeng borte mot Palace

Både Jamie Vardy og Youri Tielemans var plassert på Leicester-benken, og James Maddison var ikke i troppen da mannskapet til Brendan Rodgers reiste til Selhurst Park.

Crystal Palace på sin side stilte med toppet lag og leverte en sterk forestilling hjemme mot tabelltreeren.

I 1. omgang var det Leicester som var i det piggeste laget, men Vardys stedfortreder Kelechi Iheanacho misbrukte mulighet etter mulighet til å sende gjestene i føringen.

Etter 19 minutter spilte Harvey Barnes en lekker gjennombruddspasning til Luke Thomas, før Palace-stopper James Tomkins noe klønete felte unggutten.

Iheanacho var ikke like klinisk fra 11 meter som sin spisskamerat Vardy, og Vincent Guiata kunne enkelt avverge straffesparket.

Like før timen spilt tok Wilfried Zaha over dirigentpinnen og regisserte et nydelig angrep som endte med scoring fra 28-åringen selv.

Men med sju minutter igjen av ordinær tid klinket Barnes inn utligningen som sørget for Palaces femte strake kamp uten seier.

Leicester klatret dermed opp til en foreløpig 2.-plass i Premier League, mens Crystal Palace er nede på 13.-plass.

