Svahn testet positivt, smitte hos Sverige og Finland i Tour de Ski

Sveriges skiforbund opplyste torsdag ettermiddag at en person i troppen hadde fått et positivt prøvesvar. Like etter ble det bekreftet at det dreide seg om Svahn.

Hun er isolert og venter på resultatet av en PRC-test.

– Den vil verifisere om prøvesvaret stemmer, eller om det eventuelt kan være en falsk positiv, sier Sveriges landslagslege Per Andersson.

Endelig svar er ventet å komme før fredagens fellesstart i Val di Fiemme.

Finland har også fått koronatrøbbel. To personer i troppen har testet positivt og blitt satt i isolasjon. Det opplyser det finske langrennslandslaget på Twitter. Det kommer ikke fram om det gjelder løpere eller noen i støtteapparatet,

I god form

Den svenske lagledelsen besluttet onsdag kveld å isolere flere personer som har vært i nærheten av Svahn de siste dagene. Andersson ville ikke si hvem det gjelder eller antallet.

Svahn viser ingen symptomer på koronasmitte.

– Hun har det utmerket, og hun syntes kroppen ga gode svar i gårsdagens renn. Det er en ulykkelig situasjon, men hun har taklet det eksemplarisk så langt,

21-åringen vant sprinten som innledet årets Tour de Ski. Hun fulgte opp dagen etter med seier også på den klassiske 10-kilometeren i Val Müstair. I sammendraget ligger Svahn på 16.-plass og er 3.28 minutter bak tourleder Jessica Diggins.

Bekymret

Tidligere i uken testet Frankrikes herretrenere Alexandre Rousselet og Cyril Burdet positivt for koronavirus. Begge måtte forlate Tour de Ski.

Sverige-stjernen Frida Karlsson erkjente at hun var bekymret da smitten i den franske leiren ble kjent.

– Det føles som om noen i Sverige kanskje vil oppleve det samme på et tidspunkt, og da er det usikkert hva som skjer med resten av laget, sa hun til nyhetsbyrået TT og fortsatte:

– Og om man får det, hva skjer da? Det er klart at det finnes en viss uro, men samtidig har vi klart oss enn så lenge. Det føles som om vi er nøye med det vi gjør og hvordan vi håndterer denne situasjonen, så jeg føler meg likevel trygg.

De neste timene vil vise om Svahns smittetilfelle er reelt, og hvilke konsekvenser det i så fall gir.