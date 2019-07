Supercomputer har talt: Slik ender Premier League og det er ikke godt nytt for Solskjær

Se tabell nederst i saken.

I England ruller snart fotballen igjen og fansen gleder seg i spenning. Hvordan går det denne gangen? Blir det nedrykk for Sheffield United? Beholder Burnley plassen i år igjen? Og hva med alltid hardtsatsende West Ham? For ikke å snakke om topp fire. Hvem kaprer en plass i Champions League? Og vinner City igjen? Eller klarer Liverpool endelig å ta et seriegull igjen?

Ja, hvordan ender Premier League? Kringkasteren BT har satt en cumputer på saken, skriver Mirror Online. En supercomputer faktisk. Og det den kom fram til er dårlig nytt for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Og litt dårlig nytt for Klopp og hans menn i nabobyen.

For ifølge Mirror Online har supercomputreren regnet seg til at Manchester City vinnerserien for tredje året på rad.

Dermed tangerer de rekorden på flest seriegull på rappen.

Fem poeng bak City finner vi Liverpool, mens Tottenham og Chelsea følger så.

Topp fire

Arsenal faller utenfor topp fire nok en gang. Mens det for Manchester United er dystre utsikter for en plass i Champions League. Solskjær klarer kun en sjetteplass, ja om han får beholde jobben så lenge da.

Slike scener blir det ikke mange av for United. Foto: NTB Scanpix

Nederst finner vi Newcastle, Norwich og Sheffield United.

Deemed kan det igjen bli opprør blant fansen i Newcastle.

Toppscorer

Cumputeren til BT har også regnet på hvem som scorer mest i ligaen kommende sesong. Øverst på den lista ligger Liverpools Mohamed Salah foran Harry Kane.

I Europa vinner Real Madrid over Bayern Munchen i Champions League, mens Tottenham stikker av med pokalen i Europa League.

Ja, om vi skal tro på en computer da?

Premier League-tabellen:

Man City Liverpool Tottenham Chelsea Arsenal Man Utd Everton Wolves Leicester Crystal Palace West Ham Watford Bournemouth Southampton Aston Villa Brighton Burnley Newcastle Norwich Sheffield United

Toppscorer Premier League