Sundby tapte generalprøven, men føler seg trygg

Av Egil Sæther

SEEFELD: Søndag fikk han og alle andre en skikkelig kavring på tygga da Dario Cologna rykket hardt og elegant inn til en enkel seier på 15-kilometeren i fellesstart skøyting i Davos.

Canadas Alex Harvey og Sundby nærmest spankulerte inn til 2.- og 3.-plass i sammenligning.

Igjen konkluderte Sundby med at det hadde vært en svært tungt arbeidsdag. Det har på mange måter vært gjennomgangsmelodien for Sundby i pressesonen denne sesongen, selv om resultatene slett ikke har vært så håpløse.

– Dette var sånn passe. Det var blytungt, og jeg hadde en grusom dag fysisk. Alt handlet om å mobilisere og være med. Bruke distansen som en god økt. Det var rett og slett ille, mente Sundby.

God generalprøve

Men det er aldri så ille at det ikke er godt for noe, og bak de dystre forklaringene skimtet vi en fornøyd Sundby. Dette løpet ble ikke så ulikt det han hadde sett for seg på forhånd. Han var ikke i Seefeld for å briljere.

– Jeg hadde en annen generalprøve enn det jeg hadde i fjor. Da vant jeg med 40 sekunder uken før VM.

Og det stemmer. Da han kom til VM var det en annen som var mye bedre, nemlig finnen Ivo Niskanen. Historien har vist at den som vinner det siste verdenscupløpet på distanse, aldri gjentar det samme på distansen i OL.

I år blir det ikke direkte sammenlignbart siden 15 kilometer fellesstart ikke er på OL-programmet. Uansett skal det skøytes i siste halvdel av skiathlondistansen, som er åpningsdistansen i Pyeongchang.

– Jeg ble ikke vettskremt av rykket til Dario. Alle vet nå hva han kommer til å gjøre i OL. Jeg har en bra inngang på mesterskapet, men det er godt at det er to uker igjen, sa en Sundby som virket trygg og rolig på egen form to uker før OL.

Tunge renn

– Det har vært mange tunge renn for deg i år om en skal tolke deg rett. Har du hatt et eneste godt skirenn denne sesongen?

– Jeg var ganske pigg opp den siste bakken i Tour de Ski, selv om det var en kamp det også. Men ja. Det har vært mange tunge renn i vinter, men slik jeg har følt meg på noen treningsøkter i det siste, så skal det være mulig å få til noen bra løp i OL.

– Du ser vel egentlig ganske fornøyd ut? Dette løpet ble på mange måter som ventet?

– Ja. Det var dette jeg hadde håpet på. Jeg hadde håpet å få noen indikasjoner på hva du kan forvente av konkurrentene i OL. Dario viste hva han kommer til å gjøre, og da vet alle hva som kommer. Uansett hvor pigg jeg hadde vært i dag så hadde jeg ikke gjort det. Selv om jeg hadde vært i tet, så hadde jeg ikke gått på et rykk for å vise hva jeg hadde. Jeg gjennomførte bra. Jeg snakket med Alex (Harvey) etterpå, og vi var begge så treningsstinne at vi ikke visste hvordan vi skulle gjøre det i den bakken der Dario rykket.

– Men hadde det vært mulig å være med på rykket om du hadde villet? Det var et sterkt rykk?

– Ja. Hadde jeg hatt en vanlig kropp, så ville ikke det ha vært noe problem å være med i det hele tatt. Dette var ingen overraskelse. Han må kanskje gå enda tidligere om han skal riste av seg folk som Johannes (Høsflot Klæbo) og den gjengen der.

Sundby dro hjem til Oslo etter løpet. Mandag venter det femårsdag for sønnen Markus. Et par-tre rolige treningsdager og et par harde intervalløkter venter før avreisen til Sør-Korea. (NTB)

Verdenscup langrenn i Seefeld, Østerrike søndag:

Menn, 15 km fellesstart:

1) Dario Cologna, Sveits 31.37,9, 2) Alex Harvey, Canada 0.01,4, 3) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.02,9, 4) Didrik Tønseth, Norge 0.05,9, 5) Maurice Manificat, Frankrike 0.07,5, 6) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.07,7, 7) Clément Parisse, Frankrike 0.08,0, 8) Sergej Ustjugov, Russland 0.08,4, 9) Erik Bjornsen, USA 0.09,3, 10) Martin Jaks, Tsjekkia 0.09,5.

Øvrige norske (topp 30): 15) Hans Christer Holund 0.13,2, 17) Sindre Bjørnestad Skar 0.14,3, 20) Eirik Sverdrup Augdal 0.15,2, 59) Daniel Stock 1.59,6.

Verdenscupen (23 av 31 konkurranser):

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 1112, 2) Cologna 953, 3) Sundby 935, 4) Harvey 900, 5) Alexander Bolsjunov, Russland, 6) Manificat 689, 7) Holund 684, 8) Alexej Poltoranin, Kasakhstan 656, 9) Ustjugov 560, 10) Emil Iversen, Norge 506.

Øvrige norske (topp 30): 14) Tønseth 377, 15) Krüger 373, 24) Finn Hågen Krogh 201.

Distansecupen (13 av 17 renn):

1) Manificat 522, 2) Cologna 481, 3) Harvey 475, 4) Holund 446, 5) Sundby 443, 6) Poltoranin 393.

Øvrige norske (topp 30): 8) Klæbo 382, 9) Krüger 343, 12) Tønseth 249, 17) Iversen 171, 23) Krogh 123, 30) Sindre Bjørnestad Skar 78.

