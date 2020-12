Elitelandslagets nykommer har imponert med skytingen sin denne sesongen, og også torsdag viste Lægreid styrke i Hochfilzen.

23-åringen sikret seieren 7,9 sekunder foran Johannes Dale og tok med det sin andre verdenscupseier i karrieren. Den forrige kom på 20-kilometeren i verdenscupåpningen i Kontiolahti

Dale skjøt også feilfritt, men han klarte ikke å hamle opp med Lægreid i sporet. Det gjorde heller ikke Thingnes Bø eller Sjåstad Christiansen, som fulgte på plassene bak. Duoen hadde henholdsvis to og ett bomskudd.

Tarjei Bø skjøt feilfritt liggende, men sprakk og bommet to ganger på stående. Han var et drøyt minutt bak Lægreid og ble nummer 14. To bom ble det også på Aleksander Fjeld Andersen som havnet på 24.-plass.

Heller ikke Sebastian Samuelsson klarte å måle seg med Lægreid i Østerrike. Svensken ble den beste ikke-norske utøveren på sprinten med sin 5.-plass.

De norske herreutøverne har vunnet fem av sju verdenscuprenn denne sesongen. Thingnes Bø beholder den gule ledertrøya.

