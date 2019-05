Det var Drammens Tidende som først meldte om at «BP» er sykmeldt og fratrer med umiddelbar virkning.

Ingebretsen har tatt beslutningen i samråd med klubblege Erik Dag Knudsen og den nærmeste familien, skriver klubben på sin hjemmeside.

– Denne jobben fører med seg mye stress og press. Den totale belastningen kombinert med tidligere sykdomshistorikk, gjør at jeg har kommet med en sterk anbefaling om å gi seg på medisinsk grunnlag, sier Knudsen.

– Nå er jeg først og fremst lei meg, men samtidig lettet. Jeg skulle gjerne fortsatt å bygge videre på det vi har startet, men jeg er nødt til å lytte når jeg får så tydelige signaler fra kroppen. Helsa kommer først. Jeg har dessverre ikke annet valg enn å trekke meg.

Jakter ny trener

Assistenttrener Håkon Wibe-Lund leder laget i torsdagens 16. mai-kamp borte mot Vålerenga.

– Jeg klarer heller ikke å være den beste utgaven av meg selv under disse forholdene, og da er det bedre for både klubben og meg selv at andre slipper til, sier 51-åringen videre.

Strømsgodset starter nå jakten på en ny permanent hovedtrener. Ingebretsen er fast ansatt i Strømsgodset og vil gå over i en annen rolle i klubben når han igjen er friskmeldt.

Hjerteinfarkt

51-åringen fikk et lite hjerteinfarkt sommeren 2016, og måtte etter hvert trekke seg fra jobben som Strømsgodset-trener. I fjor var han tilbake i jobben etter at daværende hovedtrener Tor Ole Skullerud trakk seg.

«På det tidspunktet var BP frisk og fin og det var rent medisinsk ingenting i veien for å ta jobben. Det bekrefter også klubblege Erik Dag Knudsen», skriver klubben på sin hjemmeside.

Strømsgodset har kommet skjevt ut i årets eliteserie. Drammenserne har kun én seier på de første sju kampene og ligger på 14.-plass med seks poeng.

I løpet av to perioder som hovedtrener har BP ledet Strømsgodset til seriesølv i 2015 og cupfinale i 2018.