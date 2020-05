Strømsgodsets Herman Stengel tok det første sparket på ballen siden koronaviruset satte en stopper for oppkjøringen og senere satte sesongen i pause. Noen få treningskamper ble gjennomført fram til stoppen i midten av mars.

Kampen på kunstgresset på Marienlyst ble spilt over 2 x 35 minutter og bar preg av å være treningskamp. Det var spillemessig jevnt, mye innsats, men lite finspill. Begge lagenes trenere, Strømsgodsets Henrik Pedersen og Mjøndalens Vegard Hansen, kan være glade for at det fortsatt er drøye to uker til eliteseriestart. Det er mye å ta tak i hos begge lagene.

Janis Ikaunieks gjorde 1-0 for vertene med en heading etter drøye kvarteret på en corner. Sondre Liseth utlignet til 1-1 tre minutter ut i annen omgang.

Simen Hammershaug gjorde det meste riktig da han gjorde 2-1 etter 53 minutter. Det ble kampens siste scoring.

Eliteserieklubbene har kunnet trene med full kontakt siden 11. mai, og torsdag denne uken ble det klart man også kan spille treningskamper.

Eliteserien starter 16. juni.