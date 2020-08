Så er vi inne i den femte pandemimåneden og er du glad i sport, eller i det hele tatt å bevege deg ute der folk pleier å være, blir du sikkert med på å felle en stille tåre for det. Jeg har generelt regnet meg selv som en delvis sosial einstøing som liker å bo i byen, men har det best hjemme for meg selv. Nå begynner jeg å bli litt vel lei innsiden av leiligheten, men det føles også som jeg både gjør noe svært ulovlig og tar en altfor stor risiko når jeg ved en sjeldenhet prøver meg en tur ut.

Nå ble jo ikke dette særlig mye bedre da regjeringen trodde at det var greit å løsne kraftig på folks begrensninger ved å lansere grønne land å reise til, i den villfarelse at folk faktisk skal klare å beherske seg. Vipps så var smittetallene på vei oppover igjen. Og ja, jeg har forstått at folk som blant annet sliter med revmatiske sykdommer og lignende trenger turen til Syden for å komme seg igjennom den kommende vinteren, men jeg tviler sterkt på at samtlige som dro til Spania i sommer har leddgikt.

Så står vi supportere her da. Vi med et dårlig rykte å opprettholde som gærninger som bare skaper ugagn og driver pøbelstreker, men som jevnt over har oppført oss forbilledlig under Koronakrisen. Her står vi og savner tribuneplassen vår. Tribuneplassen som finnes i lokale omgivelser, men det nå er enda dårligere sjanse for å komme oss til i løpet av 2020 sånn at vi kan støtte favorittlaget vårt.

Det spøker fort for 2021 også. På flere måter enn bare tribunestemning. Vålerenga trenger sårt pengene et betalende publikum kan gi dem. I motsetning til hva diverse klikkagn-aviser hevder, er den økonomiske stoda alt annet enn god. Og nå har jeg bare nevnt Vålerenga Fotball Elite. Det er flere som sliter der ute som virkelig trenger vår hjelp. For Vålerenga er mer enn bare Fagermos menn og Eliteserien.

Det er damelaget og breddefotballen, innebandy, håndball, ski, hockey elite og bredde, og basket. Jeg glemte sikkert noen. Alle er tungt rammet av verdenssituasjonen. Dessverre er det også sånn at jo større hver klubb under paraplyen VIF er, jo større sjanse er det for at den klubben går til helvete i dette. I Vålerenga Fotball Bredde, som kanskje er hjertet i hele VIF, der mange av de yngre spillerne kommer fra familier som hadde trangt økonomisk allerede før krisa, har kun treninger å tilby unga. Da blir det vanskelig for familien å prioritere treningskontingenten.

Også har vi Vålerenga Hockey som har levd i utlendighet på Furuset, med tilhørende dårligere økonomiske muligheter. Endelig skal man flytte inn i et nytt og flott Jordal Amfi. Det er troverdig å tenke at de første kampene ville vært stappfulle og med det lettet det økonomiske trykket klubben har levd under siden forrige Amfi falt. De fulle tribunene må man nok se etter en god stund til.

Hva kan du og jeg gjøre for å redde klubbene våre? Jeg har tidligere mast på folk om å melde seg inn i Vålerenga Fotball Elite i tillegg til å kjøpe sesongkort. Det å melde seg inn i klubbene og kjøpe sesongkortene deres er strengt tatt et tips jeg vil anbefale generelt, i tillegg til å bruke penger på supporterutstyr. Noen klubber, blant annet Vålerenga Basket, har eget salg utenom Sjappa. Registrer Grasrotandelen din til den delen som du mener trenger støtten mest. Breddefotballen har i tillegg en innsamlingsaksjon der man kan gi en treningskontingent. Dels for å holde liv i klubben, men også for å hindre at for mange unge spillere blir nødt til å slutte. Men alle disse tingene er veldig avhengig av hvor godt stilt du står selv om dagen. Klubben din trenger penger, men det bør si seg selv at du ikke kan gi bort penger du ikke har. Det går jo an å kjøre dine egne innsamlingsaksjoner. Tømme kåken for unødvendige ting og legge dem ut på Finn. Tenke litt kreativt.

Men det viktigste alle kan bidra med framover er å forholde deg til at det er en pandemi på gang og leve deretter. Jeg veit det er kjedelig å leve så isolert over tid, men dette blir ikke bedre om dine eskapader bidrar til videre spredning av viruset. Ikke kast bort innsatsen vi allerede har gjort for å redde de tingene vi setter pris på i livet. Ikke kast bort sjansen til å redde Vålerenga.

