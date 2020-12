Stortalent slo Klæbo, melder seg i kamp om VM-plassene

Asker-løperen slo Klæbo med hele 17,1 sekunder. Han ledet ved alle mellomtider fra snaut fem kilometer og inn til mål. Seieren er Amundsens største i karrieren.

Amundsen startet sesongen med å bli nummer to på den samme distansen i åpningshelgen på Beitostølen og fulgte opp til gagns i lørdagens renn på Natrudstilen.

Han var motivert av å prøve å slå selveste Johannes Høsflot Klæbo. Det klarte han.

– I dag var det to hakk opp fra Beito. Jeg er like overrasket som du er. Jeg tenkte at jeg skulle åpne mer kontrollert enn på Beito. Jeg visste at jeg startet sist og at jeg hadde tider å gå på. Jeg var rett og slett i kanonform, sa Amundsen til NTB.

Til daglig er 22-åringen en del av rekruttlandslaget. Lørdag satte han eliteløperne ettertrykkelig på plass – de samme løperne som han har lært mye av i de siste månedene.

– Jeg har fått trent med rekruttlaget og har fått være med elitegutta på samling. Jeg har prøvd å snappe opp noen tips og fokusere på det de fokuserer på. Jeg har forsøkt å plukke opp tips hele veien. Jeg har forsøkt å lage en blanding av hva jeg tror på og hva de gjør. Det har åpenbart fungert, sa Amundsen på spørsmålet om hva det er som har gjort ham til en bedre skiløper denne sesongen.

Surt at Davos glipper

Kommende helg kunne Harald Østberg Amundsen ha fått målt krefter mot verdenseliten i Davos.

Der stiller ikke Norge.

– Det er kjipt at det ikke blir noe 15 kilometer skøyting i Davos. Det har vært et mål gjennom hele oppkjøringen til denne sesongen. Jeg skulle forsøke å ta meg dit, men så får det komme nye muligheter. Nå blir det nytt renn søndag, og så blir det ganske stille, og jeg får forsøke å være like sterk etter jul.

– Hva tenker du om en mulig VM-start på distansen?

– Slik jeg går nå, er det en kul greie å jobbe mot. Jeg må bare forsøke å gå like fort etter jul. Hvis jeg klarer å matche gutta på landslaget, så kan alt skje, sa stortalentet fra Asker.

Stødig

Klæbo så ut til å ha en sterk avslutning på Sjusjøen, men han var ikke i nærheten av å ta Amundsen. Han ble slått med i underkant av 20 sekunder.

– Det kjentes greit ut. Jeg hadde en ok dag, og dette løpet er fint å ta med seg inn i en treningsperioden vi skal inn i. Først og fremst skal jeg være på hytta. Det er skiføre der, og det kan godt hende jeg blir der i 14 dager. Jeg skal gå lange, fine skiturer og trene godt, sa Klæbo til NTB om de kommende treningsdagene på hytta ved Skeikampen.

Amundsens rekruttlandslagskollega Jan Thomas Jenssen sikret tredjeplassen etter å ha ligget i rygg på Amundsen gjennom store deler av løpet. I mål var hommelvikingen 27,5 sekunder bak vinnertiden.

Klæbo og resten av langrennslandslaget har hoppet av verdenscuphelgene i Davos og Dresden før jul. Det er også tvilsomt om Norge stiller løpere i Tour de Ski på nyåret.

Lyns Simen Hegstad Krüger sliter fortsatt med kroppen og måtte bare fullføre rennet, ikke blant de 30 beste. Lagkemarat Hans Christer Holund startet ikke dette rennet.

Norgescup langrenn på Sjusjøen lørdag, fri teknikk:

Menn, 15 km:

1) Harald Østberg Amundsen, Asker 33.43,3, 2) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen 0.17,1 min. bak, 3) Jan Thomas Jenssen, Hommelvik 0.27,5, 4) Thomas Bucher-Johannessen, Fossum 0.35,3, 5) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 0.36,6, 6) Jon Rolf Hope, Hyen 0.50,2, 7) Pål Golberg, Gol 0.54,1, 8) Mikael Gunnulfsen, Ørn 0.57,4, 9) Håvard Moseby, Kjelsås 1.00,5, 10) Finn Hågen