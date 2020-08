Storscoreren Kjartansson klar for VIF-comeback

Saken er oppdatert

Kjartansson landet på Gardermoen like etter midnatt natt til fredag, og ble presentert på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Det er en perfekt følelse. Jeg lovet å komme tilbake en dag, og jeg kan ikke være gladere enn jeg er nå, sier Kjartansson.

– Jeg hadde noen tilbud, og tenkte på familien min og flere ting. Jeg ville være nærmere Island, og etter å ha hatt samtaler med Vålerenga, følte jeg at det er et godt prosjekt de har på gang her, sier islendingen.

Hadde flere tilbud

Kjartansson sier han har fulgt med på Vålerenga, og sett noen kamper denne sesongen. Han har hatt tilbud fra flere klubber i Skandinavia, men valget falt ned på Vålerenga.

– Det er et bra lag som spiller godt. Jeg kan forhåpentligvis bidra med noen mål og en vinnermentalitet, sier Kjartansson.

– Det var noe i meg som sa at jeg skulle tilbake til Oslo. Jeg har gode minner herfra, og har fortsatt gode år igjen. Det er bedre å komme hit nå enn som 34-åring, sier han.

Rundreise i fotballens verden

Han har vært på en liten rundreise i fotballens verden siden han forlot Vålerenga som suveren toppscorer med 25 mål i 2014. Selv mener han at han er blitt en bedre spiller siden suksessesongen.

– Jeg har flere elementer i spillet mitt nå, sier Kjartansson.

Ferden gikk først til Kina, før et lite opphold i Malmö i 2016. Deretter ventet israelske Maccabi Tel Aviv og russiske Rostov. Fra sistnevnte klubb er islendingen blitt lånt ut til Hammarby, russiske Rubin Kazan og tyrkiske Malatyaspor.

Spissen puttet jevnt og trutt med mål fram til overgangen til russisk fotball. Der ble det ingen mål på åtte kamper for Rostov, og også i utlånsklubbene har Kjartansson vært kald foran mål.

– Jeg burde ha gjort bedre valg enn jeg gjorde, men jeg har masse motivasjon og ambisjoner og vil gjøre det bra her, sier Kjartansson.

Populær mann

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo har uansett forhåpninger om at islendingen skal komme opp mot 2014-nivået igjen. Da ble han toppscorer i eliteserien med sine 25 mål på 29 kamper.

At han er en populær mann i Oslo-klubben er det liten tvil om. Flere Vålerenga-support hadde tatt turen til Gardermoen for å ta ham imot natt til fredag.

– Å få på plass en såpass god spiller, det kan være med på å løfte laget utover høsten, sier Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen. (NTB)