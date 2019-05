Storbritannias rikeste mann i samtaler om Chelsea-oppkjøp

Ratcliffe opplyser overfor avisen The Times at han fortsatt er i samtaler med London-klubben om et mulig oppkjøp etter han fikk et bud på rundt 22 milliarder kroner avslått i fjor.

Chelsea ble kjøpt av Roman Abramovitsj for 1,5 milliarder kroner i 2003. Klubben har vunnet 13 store titler etter at den russiske oligarken kom inn i klubben.

Ratcliffe har en formue på rundt 240 milliarder kroner.

66-åringen, som er styreformann i kjemikaliegruppen Ineos, tok nylig over sykkellaget Team Sky og endret navnet til Team Ineos. Han er også eier av den sveitsiske fotballklubben FC Lausanne-Sport, som har Per-Egil Flo på laget.

Den siste tiden har Chelsea-eier Abramovitsj hatt problemer med å få fornyet sitt visum til Storbritannia og følgelig vært fraværende på Stamford Bridge.